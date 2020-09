Rørt Alaphilippe tok VM-gull med sterkt solostunt

Julian Alaphilippe i ensom majestet over målstreken.

Se avslutningen øverst.

Julian Alaphilippe vant VM-fellesstarten på sykkel etter å ha timet rykket sitt perfekt 12 kilometer før mål.

I den knalltøffe løypen som ble avsluttet på racerbanen i Imola viste Alaphilippe seg som den sterkeste.

– Han hever seg etter en litt skuffende Tour de France. Det er stort, sier TV 2-ekspert.

Det 258,2 kilometer lange rittet ble syklet over ni runder a 28,8 kilometer, med totalt 5000 høydemeter. Etter målgang var det en glad og rørt 28-åring som tok til tårene.

I seiersintervjuet var han gråtkvalt, og måtte jobbe for å klare å si noe i det hele tatt.

– Det er vanskelig for meg å si noe nå. Jeg vil si takk til alle lagkameratene mine som trodde på meg og gjorde en fantastisk jobb. Det var en drøm jeg har hatt. Jeg har vært så nært, men aldri på pallen. Nå kom jeg hit med store ambisjoner. Det er stort for meg, sier Alaphillipe.

Da han ble spurt om å sende en hilsen hjem på fransk klarte han ikke stå i mot.

Sterke forfølgere

En knallsterk gruppe bestående av Jakob Fuglsang, Michal Kwiatkowski, Wout van Aert, Marc Hirschi og Primoz Roglic tok opp jakten, men klarte ikke å komme i kapp.

1,5 kilometer før mål hadde de gitt opp.

– Alle de fem som sitter bak sykler på 97/98 prosent, for de tenker at hvis det samler seg, så kan jeg vinne. Da går ikke alle all-in. Det er en fordel for dem som ligger først, sa Thor Hushovd og fikk rett.

Wout van Aert spurtet inn til sølv foran Marc Hirschi.



Norsk i tet

De norske var som ventet aldri med i kampen om seieren, men Torstein Træen markerte seg med positivt fortegn.

I VM-debuten kom Træen med i bruddet, og var sammen med tyske Jonas Koch den som holdt unna for hovedfeltet og favorittene lengst.

Med 69 kilometer igjen, etter over 180 kilometer i brudd, takket Træen Koch for hjelpen med en albue-hilsen i det de ble forbikjørt.

– Han har gjort en strålende innsats, sa TV 2s ekspertkommentator Johan Kaggestad.

Lengst med de beste rytterne satt Markus Hoelgaard, men 25 kilometer før mål måtte han slippe.

Hoelgaard ble beste norske på 36. plass.

– Jeg fikk gitt det jeg hadde. Jeg håpte på litt mer og en litt annen rittutvikling der jeg kunne vært litt i forkant. Når det blir slik utskilling blir det et sliteritt, sier Hoelgaard til TV 2 etter løpet.

– Jeg følte meg bra, men det var fullstendig tomt. Det er veldig langt og hardt. Jeg er både kvalm og utslitt.