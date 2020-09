Ødegaard byttet ut i pausen etter stusselig Real Madrid-omgang

– Det blir litt for veikt i en del dueller, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter at Martin Ødegaard ble tatt av i pausen mot Real Betis.

Real Betis - Real Madrid 2-3 | se ekspertene analysere Ødegaards prestasjon øverst

For andre kamp på rad fikk Martin Ødegaard (21) tillit fra start for Zinedine Zidanes Real Madrid, men det ble med bare én omgang i bortekampen mot Real Betis.

– Litt for veikt

Etter en frisk åpning og en scoring av Fede Valverde falt nivået til Real Madrid betraktelig. Vertene tok over initiativet og kunne gå til pause med 2-1-ledelse. Zidane tok grep i pausen og erstattet Ødegaard, som aldri klarte å sette noe særlig preg på kampen i sin rolle bak spissene Karim Benzema og Luka Jovic, med Isco.

– Det blir litt for veikt i en del dueller. Så må det sies at han (Ødegaard) ofte er i fine posisjoner uten å bli brukt av sine medspillere. Han skal også inn i et nytt system, med nye lagkamerater og ny trener, sier sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som kommenterte kampen.

Forrige sesong var Ødegaard den store nøkkelen i angrepet til Real Sociedad, men i Real Madrid er rammene noe helt annet, påpeker Mathisen.

– Her skal han inn med verdensstjerner på samtlige posisjoner. Vi må forstå at det kan ta litt tid.

– Det var en veldig, veldig svak førsteomgang de leverte. Han (Zidane) kunne byttet ut både fire og fem av de han valgte å starte med.

– Kan ikke forvente verdensklasse

I TV 2s studio, som du kan se i videovinduet øverst på siden, ble Ødegaard satt under lupen etter kampen.

– En godkjent prestasjon, men det er det siste lille som er det vanskelige, sier Brede Hangeland, som mener Ødegaard må ta steg på visse områder.

– Han kan primært ta steg på det fysiske. Fart, tøffhet, fysikk … Alt som handler om ballbehandling og teknikk er på plass. Så handler det om å våge å spille seg varm i stjernegalleriet.

Hangeland mener at Ødegaard har levert gode prestasjoner i de to kampene han har fått startet, og mener det er grunn til å tro at også onsdagens kamp mot Valladolid vil gå med nordmannen i startelleveren.

– Du kan ikke forvente verdensklasseprestasjon med en gang. Han har gjort det godt nok til å få starte igjen.

Ramos-panenka

Real Madrid så litt friskere ut etter hvilen og presset frem utligningen til 2-2 etter et fint innlegg av Dani Carvajal kun tre minutter ut i andre omgang. Åtte minutter før slutt fikk Real Madrid straffe etter at dommeren brukte god tid ved VAR-skjermen.

Sergio Ramos var iskald fra straffemerket og sørget for at Real Madrid tok sesongens første seier.