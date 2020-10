Da Mindaugas Gedminas flyttet fra Litauen til Norge i 2011 holdt han på med thaiboksing og hadde ikke prøvd boksing før.

– Jeg ble kjent med treneren min Zayndi Arsaev også prøvde jeg bare for gøy, så merket jeg at jeg begynte å bli god. Da gikk det bare fremover og jeg begynte å bokse kamper, forteller 24-åringen til TV 2.

Gedminas ble hekta og kombinerte satsing på sin nye gren med satsing på thaiboksing, men etter en stund ble thaiboksingen lagt vekk til fordel for å gi alt for å bli best i boksing.

Selv om boksingen gir han mye glede rent sportslig, mener Gedminas at boksingen først og fremst sørget for at han klarte å styre unna det som kunne blitt en trøblete livsvei.

– Jeg flyttet til Norge da jeg var 15 år. Det var veldig krevende å bli dratt opp fra røttene. Jeg hadde venner i Litauen, jeg gikk på skole der og det var veldig krevende å flytte til et nytt land og lære et nytt språk. Det var boksingen som reddet meg, rett og slett.

For boksingen hjalp han med å lære seg norsk og var en trygg havn i et nytt og fremmed land. Etter hvert begynte også de sportslige resultatene å komme.

– Jeg kunne realiser meg selv som et menneske og en idrettsprofil, sier Gedminas.

Og med fremgangen kom også de store drømmene og hårete målene:

– Målene mine nå er å kvalifisere meg til OL og ta medalje der, vinne medalje i VM, EM og få de høyeste plasseringene i verden i boksing.

«En gave»

Første punkt på lista er å klare å kvalifisere seg til OL i Tokyo neste sommer.

Sist gang en norsk bokser var med i OL var under lekene i Atlanta i 1996, samme år som Gedminas ble født. Forrige gang en nordmann fikk edelt metall rundt halsen var 60 år tidligere, under lekene i 1936.

Men tøffe kvalifiseringskrav skremmer ikke sørlendingen, som men koronapandemien fikk et år til på å klare det.

– Hva betyr det for deg at OL ble utsatt et år?

– Personlig så ser jeg på dette som en gave. Jeg er ikke på det nivået som kreves for å ta OL-medalje ennå, men jeg er veldig nære. Jeg har troen på at jeg kan klare å nå nivået til de beste i verden i løpet av dette året, sier Gedminas.

Fakta: Mindaugas Gedminas To NM-gull og to ganger skandinavisk mester. Norges representant i de europeiske lekene i 2019 og de europeiske OL-kvalifiseringene.

– Hvilke forventninger har du?

– Jeg forventer å ta medalje og ta den beste plasseringen som er mulig å ta. Jeg går maks inn for det. Jeg er ikke med bare for å delta – jeg vil vinne.

Og det vil han gjøre med det norske flagget på brystet.

Valgte å konkurrere for Norge

– Hvorfor valgte du å konkurrere for Norge og ikke Litauen?

– Fordi jeg startet med boksing i Norge. Jeg prøvde aldri boksing da jeg bodde i Litauen, det var her jeg startet. Den drømmen ble født her i Norge. Jeg har lyst til å være takknemlig for det og ta medalje for Norge.

Om 24-åringen klarer å kvalifisere seg til OL tror han det kan være med på å inspirere og motivere flere unge norske boksere.

– Det er viktig for meg, sier han.

«Jeg var ganske imot boksing»

Da han selv var ungdom, var både han selv og familien skeptiske til boksing.

– I begynnelsen likte ikke familien min boksing, ikke jeg heller for så vidt, jeg var ganske imot boksing. Da jeg startet og fikk interessen for det mente de at det var farlig og skummelt.

– De første gangene moren min kom for å se på kampene mine var hun redd og ville ikke se, men etter hvert syntes de at det ble mer greit. Med en gang jeg begynte å vise at jeg kunne vinne, at jeg hadde kontroll, at jeg kan bokse bra og beskytte meg godt, da gikk det greit, forteller Gedminas.

Sørlendingen mener at skaderisikoen i boksing ikke er noe større enn i andre idretter så lenge man bokser på en smart måte.

– Først og fremst forsvar og når du klarer å forsvare deg, kan du gi slag tilbake. Med min stil har jeg veldig lang rekkevidde, så jeg prøver å holde avstand og unngå å bli truffet og deretter treffe tilbake. Bruke feilene til motstanderen til å kontre, sier 24-åringen.

Det skal han også prøve å gjøre i neste kamp.

– Neste uke skal jeg bokse mot han som er Litauisk mester, som jeg også bokset mot i fjor under European Games – der vant jeg, så vi satser på at jeg vinner igjen. Jeg har forberedt meg godt.