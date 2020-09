Slik skal hun gjenreise Venstre

Hyllesten sto i kø etter Trine Skei Grandes siste tale som partileder, og merittene er mange. Hun har ledet Venstre i ti år, fått partiet over sperregrensen to stortingsvalg på rad, og tatt partiet inn i regjering.

Men akkurat nå er Venstre i trøbbel:

På snittet av målingene har ikke partiet vært over sperregrensen det siste året.

Og partiet har gått fra 8643 medlemmer i 2010, til 6390 i 2019, viser partiets egne årsmeldinger.

Dermed er Venstre det partiet på Stortinget med færrest medlemmer.

Bølgedal

Skei Grande selv avviser trenden.

– Nei, vi har nok ikke mistet mange tusen medlemmer. Vi startet min lederperiode med å øke med 2000 medlemmer, så hadde vi medlemsvekst nesten ti år på rad, men vi har alltid mistet litt medlemmer når vi sitter i regjering. Det er alltid krevende for et parti å sitte i regjering, men jeg tror vi skal klare å mobilisere inn mot valget med et nytt team på plass, sier den nylig avgåtte lederen.

Da Skei Grande ble valgt som ny leder 2010, var hun tydelig på at hun ville bygge organisasjon. De første årene gikk det bratt oppover, tett opp til 10.000 medlemmer. Men etter 2013 falt medlemstallene igjen. Med unntak av et hopp i 2015, har trenden vært nedadgående.

Fakta: Medlemsutvikling under Trine Skei Grande 2010: 8632 2011: 9529 2012: 9643 2013: 8615 2014: 8515 2015: 8886 2016: 8048 2017: 7303 2018: 6704 2019: 6390 Kilde: Venstres årsmeldinger

Arven gir hun nå videre til Guri Melby, som lørdag ble valgt som ny leder i Venstre.

– Hvordan skal du gjenreise Venstre?

– Jeg tror vi gjenreiser Venstre best ved å fokusere på hovedsakene, på skole, miljø og på at det trengs et sterk liberalt parti i Norge, sier Melby.

– Magisk øyeblikk

Det var en rørt Melby som ble valgt uten dramatikk på dagens landsmøte.

– Jeg blir helt rørt. Det er et magisk øyeblikk og jeg er lei meg for at jeg ikke får en eneste klem, sa en tydelig preget Melby.

Melby sier hun har vært i tvil på om hun skulle stille som leder på grunn av tidsbruken og at hun er småbarnsmor.

– Det jeg har landet på, er at det er nettopp for ungene mine jeg gjør det her, sa Melby og la til:

– Når jeg har sagt ja, så forplikter det ikke bare meg. Det forplikter også dere. Er dere med på det?

«Kick» til den nye ledelsen

I sin avskjedstale tok Skei Grande et oppgjør med intern maktkamp i partiet.

– Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned. Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter, ikke maktkamp og renkespill, sa Skei Grande.

Etter talene utdypet hun hva hun siktet til.

– Jeg siktet til at vi har hatt lekkasjer og dumme hendelser, som også jeg som leder må ta midt ansvar for at jeg ikke har klart å snu kulturen på. Så det var for å gi et «kick» til den nye ledelsen, og noen gode råd for at de skal jobbe videre, sa Skei Grande til TV 2.