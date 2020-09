Guri Melby valgt som ny leder i Venstre:– Jeg blir helt rørt

Det ble ingen dramatikk under valget på Venstres landsmøte på Gardermoen. Dermed er Guri Melby nå valgt som ny partileder. Sveinung Rotevatn er valgt som 1.nestleder, og Abid Raja er valgt som ny 2.nestleder.

– Jeg blir helt rørt. Det er et magisk øyeblikk og jeg er lei meg for at jeg ikke får en eneste klem, sa en tydelig preget Melby.

Melby sier hun har vært i tvil på om hun skulle stille som leder på grunn av tidsbruken og at hun er småbarnsmor, men:

–Det jeg har landet på er at det er nettopp for ungene mine jeg gjør det her, sa Melby og la til:

– Når jeg har sagt ja, så forplikter det ikke bare meg. Det forplikter også dere. Er dere med på det?

– Rar prosess

– Det har vært en rar prosess for alle som har vært involvert i den. Underveis har jeg snakket med mange og jeg er glad for støtten jeg har fått, fortsatte Melby.

Per A. Thorbjørnsen har ledet valgkomiteen som stolt kunne legge fram en enstemmig innstilling, men han la ikke skjul på at det har vært tøft.

– Dette er den vanskeligste oppgaven, den mest utfordrende oppgaven jeg i mine 40 år i Venstre har påtatt meg. Jeg har gjort så godt jeg kunne, sa Thorbjørnsen.

– Ikke skuff oss

Han kom også med en tydelig oppfordring til de tre.

– Ikke skuff oss!

Tidligere lørdag holdt Trine Skei Grande sin avskjedstale, hvor hun tok et oppgjør med intern maktkamp i partiet.

– Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned. Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter, ikke maktkamp og renkespill, sa Skei Grande.

Etter talene utdypet hun hva hun siktet til.

– Jeg siktet til at vi har hatt lekkasjer og dumme hendelser, som også jeg som leder må ta midt ansvar for at jeg ikke har klart å snu kulturen på. Så det var for å gi et «kick» til den nye ledelsen, og noen gode råd for at de skal jobbe videre, sa Skei Grande til TV 2.



