Chelsea reiste seg etter marerittet - reddet ett poeng på overtid mot West Brom

Etter et sjokk av en førsteomgang lå Chelsea under 0-3, men et skippertak etter hvilen sørget for 3-3 og ett poeng.

West Bromwich - Chelsea 3-3 | saken oppdateres med videosammendrag straks

Til tross for et overgangsvindu hvor det er brukt over to milliarder kroner på nye spillere består de samme gamle problemene for Chelsea.

Silva-tabbe og overtidsmål

Svakt forsvarsspill, personlige feil og en dose ineffektivitet var gjennomgangsmelodien forrige sesong - de faktorene gjorde seg igjen gjeldende lørdag kveld.

Frank Lampards mannskap ble rystet av nyopprykkede West Bromwich, som ledet 3-0 etter 27 spilte minutter på The Hawthorns. Da hadde blant andre Premier League-debutant Thiago Silva forært Callum Robinson en scoring.

Men Chelsea løftet seg etter hvilen med litt mer tempo i angrepsspillet og reddet ett poeng etter et realt skippertak. Tammy Abraham stod for scoringen som på overtid sørget for at kampen endte 3-3.

– Sånn som kampen ble, så reddet Lampard og Chelsea stumpene, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Tre sjokk

For Chelsea var fullstendig på felgen etter første omgang - hvor den ene håndsrekningen etter den andre ble gitt til vertene.

Først headet Marcos Alonso ballen rett i beina på en West Brom-spiller. Noen sekunder senere hamret Callum Robinson inn 1-0. Samme mann utnyttet en megatabbe av Thiago Silva, som mistet ballen som bakerste mann.

3-0-scoringen til West Brom kom etter markeringssvikt på corner - et problem Lampard fremdeles ikke har funnet en løsning på.

Chelsea viste litt mer tempo i angrepsspillet etter hvilen maktet hindre en flause.

Reduseringene fra Mason Mount og Callum Hudson-Oodi ble etterfulgt av målet til Abraham på overtid. Med milliarder brukt på spillerkjøp var det altså tre gutter fra eget akademi som sørget for Chelseas scoringer som sørget for at ett poeng ble med hjem til London.

