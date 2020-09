Solskjær om heldige United: – Glad Mourinho ikke var her

Brighton hadde mest ball, vant skuddstatistikken 18-7 og hadde flust av sjanser – men ble likevel slått av Manchester United etter et overtidsdrama uten like.

– Kanskje ett poeng var det vi fortjente. Jeg tror ikke vi fortjente mer, men karakterstyrken de (spillerne hans) viste fortjente mer, sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sport etter kampen.

Mourinho-spøk

Laget hans ble reddet av stolpene. Brighton traff treverket smått utrolige fem ganger. En spøkefull Solskjær har fått med seg hva som skjedde med Tottenham i Europaliga-kvalifiseringen i midtuken.

Da avdekket keeper Joe Hart at målene i Makedonia var for små. Etterpå la José Mourinho ut et bilde i sosiale medier der han viste at tverrliggeren var lavere enn den skulle vært.

– Først og fremst må du være glad for at José ikke var her for å måle målstengene. Målet kan ha vært for lite, sier Solskjær med et glimt i øyet.

Før han fortsetter mer alvorlig:

– De skaper for mye etter min smak. Men det er et vanskelig lag å spille mot. Vi prøvde å presse dem, men de har spillere som er gode med ballen i forsvar. Vi klarte det ikke helt, og da vi lå lavt, så vi at vi ikke har beina og skarpheten. Men vi vil komme dit.

Selv om han ser noen plusser, er Solskjær krystallklar på at det er mye jobb som gjenstår før Manchester United er der de skal være.

Marcus Rashford, som scoret 2-1-målet på frekt vis, er enig.

– Brighton var nok det beste laget i dag, og vi var heldige som tok tre poeng. Men sånt skjer i fotball, og vi må bruke dette som et momentum for å bli bedre, sier 22-åringen til britisk tv.

Slik forklarer han Pogba-formsvikt

Solskjær understreker at laget hans hadde en svært amputert sesongoppkjøring på grunn av deltakelsen i Europaligaen etter den engelske sesongavslutningen.

– Vi har tre-fire uker å ta igjen på noen lag. Men jo flere kamper vi spiller, og jo flere 90-minuttere guttene får, vil vi bli bedre og bedre og skarpere og skarpere, mener Solskjær.

En som kanskje slet mer enn de andre, var Paul Pogba. I andre kamp på rad ble han byttet ut etter drøyt timen spilt. «Absolutt ingen god dag på jobben», var TV 2s ekspert Petter Myhres dom da franskmannen ble byttet ut.

Solskjær forklarer formsvikten med at Pogba ble koronasmittet før sesongstarten.

– Han mistet mye av sesongoppkjøringen på grunn av sykdommen, så han spilte ikke landskampene eller treningskampen mot Aston Villa. De 60-65-minuttene han har spilt vil hjelpe ham, og han vil bare bli bedre og bedre, varsler United-manageren.