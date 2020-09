Stygg smell for svakt Molde

Molde-Sandefjord 0-1

Molde gikk på en smell i 0-1-tapet for Sandefjord lørdag kveld.

Verre enn selve resultatet var trolig den utrolig tannløse prestasjonen. Selv om Magnus Wolff Eikrem var spart fra start i kampen som kommer midt mellom de to Champions League-kvalikkampene mot Ferencvaros ville man nok forventet mer av hjemmelaget.

– Det er sjokkerende. Det er det eneste jeg kan si. Det var ikke bra nok i det hele tatt. Den standarden vi satte i dag var helt bak mål og ikke Molde verdig. Det har det vært litt for mange av i år, sier innbytter Wolff Eikrem til Eurosport etter kampen.

Som en fortvilt supporter ropte så man kunne høre det gjennom TV-høyttalerne:

«Kom igjen, Molde! Det er Sandefjord...»

Til tross for en sluttspurt fra Molde ble Marc Vales matchvinner med sin andre Eliteserie-scoring, den andre mot Molde.

– Dette var en veldig svak prestasjon fra Molde, og Sandefjord tar en veldig viktig og imponerende seier, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Sandefjord må få ros for det de har prestert denne sesongen, og Marti Cifuentes har fått veldig mye ut av denne spillerstallen. Fotballen de spiller er til tider meget underholdende å se på. Jeg var en av de som trodde at de skulle rykket ned, men nå skal det ikke mange seirene til før de har holdt seg.

Sandefjord er nummer ni med 23 poeng og har åtte poeng ned til Start på kvalifiseringsplassen.

– Jeg er veldig fornøyd, det var en viktig kamp for oss. Guttene leverte en fantastisk kamp, sier Cifuentes til Eurosport etter kampen.

– Jeg er så stolt av dem. De gjør veldig mye bra og viser at de har nivået til å spille på toppnivået. De viser at et lite lag kan spille offensivt og god fotball.

Fokus på CL

Med tre tap på rad kan Molde falle ned til femteplass på tabellen etter denne runden. Dersom Odd slår Haugesund borte, RBK tar seg av Aalesund og Vålerenga sjokkerer Bodø/Glimt søndag.

Mathisen tror Molde har et halvt øye til møtet med Ferencvaros onsdag.

– Vinner de i Ungarn vil de få enormt med penger inn på konto, og da sier det seg selv at fokuset er på den kampen - og ikke en hjemmekamp mot Sandefjord.

– De burde selvsagt prestert på et langt høyere nivå i dag, men med tanke på at Ferencvaros fikk fri i helga for å forberede seg til kampen får vi håpe at Molde ikke brukte alt for mye krefter før kampen mot Ferencvaros som vi sender på TV 2 på tirsdag.

Været blod

Selv om man ikke skulle trodd det på forhånd var gjestene det klart beste laget i førsteomgang.

Marc Vales stupheadet inn 1-0 etter et cornertrekk der Vidar Ari Jonsson slo et strålende innlegg.

Sandefjord var også nær 2-0 da Sivert Gussiås' avslutning gikk via Martin Bjørnbak, men heldigvis for Molde utenfor. Deyver Vega traff også tverrliggeren før pause, mens Molde hadde svært lite muligheter å skimte til etter førsteomgang.

– Det meste mangler, var Martin Ellingsens korte Molde-kommentar til Eurosport i pausen.

– En skuffende førsteomgang. Jeg syns vi har en rimelig aggressiv åpning, og etter baklengsmålet kommer skuldrene opp, sa trener Erling Moe.

Og Sandefjord været blod:

– Vi vil få spillet opp på deres banehalvdel, spille inn bak dem og få de til å løpe hjemover. Det ser ikke ut til at de er så sugne på å gjøre det i dag, sa assistent-trener Geir Ludvig Fevang før andreomgang.

Hadde sjanser

De klarte ikke være like gode etter pause som før, til tross for at Martin Kreuzrigler hadde en god sjanse til å gjøre 2-0 for gjestene. Det var Molde som hadde de fleste sjansene mot slutten.

Deres første virkelig store sjanse kom 20 minutter ut i andreomgang, men Ohi Omouijanfo mistet balansen i avslutningsøyeblikket. Det startet en sluttspurt med flere OK sjanser for Molde.

Ti minutter før slutt testet Ohi ikke overarbeidede Jacob Storevik med en heading, men keeperen var med på notene. Spissen traff også stolpen i løpet av kampens siste minutter.

Dermed stoppetrekken på 34 hjemmekamper i Eliteserien med scoring.