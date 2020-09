Norges håp fikk overraskende besøk på siste trening

Se herrenes landeveisritt i sykkel-VM på TV 2 og tv2sumo.no fra kl. 09.25.

– Thor har masse tips å komme med. Og det var kult å ha ham med på tur, sier Hagen om visitten fra verdensmesteren fra 2010.

Hushovd er på plass i Italia for å jobbe for TV 2 under sykkel-VM, som avsluttes med herrenes fellesstart søndag. Han holder fortsatt formen ved like og slang seg like godt med da landslaget syklet gjennom VM-løypa for en siste rekognosering.

VERDENSMESTER: TV 2-ekspert Thor Hushovd. Foto: Fredrik Hagen

Den er ikke noe for ryttere med hans kvaliteter, men blir omtalt som en av de tøffeste i historien. Søndag venter nærmere 5000 høydemeter fordelt på 260 km.

– Det var hyggelig å sykle sammen med det norske laget og snakke med dem. Da får jeg en feeling på hvordan de tenker før rittet. Jeg merker at de er spent og at de gleder seg. Alle var i hvert fall friske og klare, sier Hushovd.

Ikke favoritt

Men det er ingen som tror at noen av de norske guttene skal klare å kopiere hans bragd fra Australia i 2010.

– Man kan ikke forvente at vi skal være blant gullfavorittene, slik vi var det med Alexander Kristoff i Harrogate i fjor. Men vi har et bra lag. Ingen ser på oss av de andre nasjonene. Men mange av guttene her har kjørt strålende hittil i høst og er i form. Så treffer man man med dagsform og taktikk, så tror jeg at vi skal ha et lag som kan kjempe om en bra plassering, sier Carl Fredrik Hagen.

Lotto-rytteren, som fylte 28 år lørdag, er trolig vårt sterkeste kort. Han har med seg Andreas Leknessund, Torstein Træen, Vegard Stake Laengen, Odd Christian Eiking og Markus Hoelgaard.

– Jeg tror det blir feil å si at vi har en kaptein. Vi er best som et kollektiv. Vi har ikke diskutert taktikken ennå, men vi har utvilsomt flere gode kort å spille på, mener Hagen, som har slitt med å komme opp på nivået han viste i fjor, da han ble nr 8 sammenlagt i Spania Rundt.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke har vist meg bedre frem på resultatlistene. Samtidig er det frustrerende å vite at jeg er i bedre form enn jeg har fått ut ut i løp. Jeg har imidlertid slitt mye med magen når det har vært varmt. Bortsett fra NM, så har det ikke vært en eneste løpsdag under 30 grader. Jeg ser frem til å konkurrere i kjøligere klima. Det er meldt 10-15 grader på søndag, noe som skal passe meg bra, sier han.

Liker løypa

Hagen kom rett fra høydesamling i Livigno til VM-byen fredag ettermiddag. Han likte løypa, som starter og slutter på den tidligere Formel 1-banen i Imola.

– Den er hard og smal. Og det blir nok et morsomt ritt å se på TV. Hvis man har gode bein, så blir det morsomt å sykle også.

Hushovd kan fortelle at det er meldt regn under rittet på søndag. Det kan skape ekstra spenning.

– Det kommer til å bli farlig i form av velt i de tekniske utforkjøringene. Om Carl Fredrik får en boost etter å ha vært i høyden, så er han en type rytter som kan klare å prestere i et langt og hardt VM. Samtidig blir det spennende å se hva Andreas Leknessund kan få til. Han er Norges fremtidige sammenlagthåp og skal nå måle krefter med seniorene, sier TV 2s sykkelekspert.