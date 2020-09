Venstre vil liberalisere abortloven

Venstre vedtok å utvide grensen for selvbestemt abort, men har ikke landet på hvor de setter grensen utover 12 uke. Partiet stemte nei til åpne for aktiv dødshjelp.

To verdidebatter preget Venstres landsmøte lørdag kveld. Partiet skulle både ta stilling til om de skal være for eller imot aktiv dødshjelp, og om partiet skal gå inn for å utvide grensen for fri abort.

Venstre vedtok lørdag sitt nye prinsipprogram.

Abortliberalisering

Formuleringen flertallet i prinsipprogrammets utvalg gikk inn for, tallfester ikke når grensen bør gå:

«For at færre kvinner skal måtte møte i abortnemnd ønsker Venstre å utvide kvinners rett til selvbestemt abort.»

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tok dissens, og foreslo å utvide grensen for fri abort til uke 18. Dissensen falt.

– Noen må dra i mer liberal retning, så ikke de konservative kreftene vinner frem, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til TV 2 tidligere lørdag.

Medlem av utvalget, Trine Noodt, tok også ut dissens i spørsmålet. Hun vil ha loven som i dag, med en grense på 12 uker.

Hun viste blant annet til at de fleste fikk innvilget abort etter nemndsbehandling også.

– En abort er et inngrep som har store konsekvenser for kvinnen fysisk og psykisk. Trenger vi å utvide grensen utover de 12 ukene vi har i dag, spurte hun retorisk.

Skei Grande: – Staten skal ta vare på liv

Sofie Høgøstøl, medlem av prinsipputvalget, argumenterte for å åpne for aktiv dødshjelp, og at Venstre skulle vedta følgende ordlyd:

«Retten til å bestemme over egen kropp innebærer også retten til å avslutte sitt eget liv. Venstre ønsker å åpne for eutanasi under strenge forutsetninger. Helsepersonell skal kunne reservere seg.»

Forslaget falt.

– Jeg tror det å selv få kunne ta et valg vil gi en større ro ved livets slutt.

Trine Skei Grande argumentert mot.

– Jeg mener at staten skal sørge for at vi har færrest mulig selvmord. Dette er ingen enkel sak, men for meg handler det om hva staten skal gjøre eller ikke. Jeg mener at staten skal ta vare på liv.

Også tidligere partileder Odd Einar Dørum argumenterte mot aktiv dødshjelp, også fordi han mener det blir vanskelig å håndtere dette med strenge forutsetninger.

– Jeg er overbevist om at det ikke finnes en streng regulering av dette. Vi havner fort på et skråplan, mente Dørum.