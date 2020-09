Hun er Trumps utvalgte

Flere amerikanske medier meldte det allerede på fredag, men nå er det bekreftet: Amy Coney Barrett er Trumps favoritt til å overta setet i Høyesterett, etter at Ruth Bader Ginsburg (87) døde forrige uke.

Før det er endelig klart at det blir Barrett som blir USAs nye høyesterettsdommer, må 48-åringen godkjennes av senatet. Ifølge Fox News vil Trump forsøke å få senatets godkjennelse før valgdagen 3. november.

Barrett var onsdag på et møte med presidenten i Det hvite hus, der hun skal ha overbevist Trump om at hun var den rette for jobben.

– Jeg har studert deg, og du er veldig klart kvalifisert, sa Trump til Barrett som sto ved hans side lørdag.

– Jeg elsker USA, og jeg elsker USAs grunnlov. Jeg er virkelig ydmyk av tanken på å tjene i høyesterett, sa Barrett.

Amy Coney Barrett er nominert av Trump til å bli ny høyesterettsdommer. Foto: Matt Cashore/notre Dame/Reuters

– En rockestjerne

De ni dommerne som sitter i Høyesterett har mye makt. Valget av Barrett som ny høyesterettsdommer vil rokke betydelig ved maktbalansen i Høyesterett.

– Amy Coney Barrett er en rockestjerne for mange konservative, sa USA-kommentator Eirik Bergersen om Barrett da det var kjent at 48-åringen trolig ville bli nominert av Trump.

Mens Barrett er populær blant konservative, var Ruth Bader Ginsburg et kultikon for liberale amerikanere. I USA pågår det nå en politisk kamp om hvorvidt Trump skal få utnevne en erstatter for Ginsburg før valget.

Tiden er knapp hvis det republikanske flertallet skal få godkjent sin kandidat før valgdagen.

Flertallsleder Mitch McConnell har så langt ikke sagt sikkert at den endelige avstemningen vil finne sted før presidentvalget, men AP skriver at Republikanerne satser på en avstemning sent i oktober.

Trump applauderer Amy Coney Barrett under annonseringen av 48-åringen som kandidat til Høyesterett. Foto: Olivier Douliery / AFP

Trump beskyldes for maktovergrep

Så langt ser det imidlertid ut til at det er lite Demokratene kan gjøre for å stanse utnevnelsen. Republikanerne kontrollerer Senatet med en margin på 53–47 – det betyr at de kan miste stemmer fra tre av sine egne og likevel få en dommer på plass med visepresident Mike Pence som tungen på vektskålen.

Dersom Barrett godkjennes av senatet før valgdagen, vil hun bli Trumps tredje utnevnelse til Høyesterett.

Barrett ble sett på som en solid utfordrer til å overta et ledig sete i Høyesterett i 2018, men i stedet gikk plassen til Brett Kavanaugh. Trump sa den gang at han ville sikre Barrett høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs sete.

– Å fylle det ledige setet med en ung kvinne er jo en fin måte for Donald Trump å balansere ut en hyllest til Ginsburg, samtidig som mange beskylder ham for maktovergrep ved å tvinge gjennom nominasjonen i selve oppløpet av valgkampen, sier Bergersen.

Abortmotstander

Barrett tok jusutdannelsen sin ved prestisjefylte University of Notre Dame i Indiana. Her begynte hun også å undervise i en alder av 30.

Syvbarnsmoren er i dag en anerkjent dommer på det nest høyeste nivået i det føderale rettssystemet, i ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the 7th Circuit.

Abort er i utgangspunktet et hett tema i amerikansk politikk, og temperaturen økes enda noen hakk nå som det er et ledig sete i Høyesterett.

– I USA er det noen områder som mangler lovgivning, deriblant abortspørsmålet. Og da er det høyesterettsdommer som regulerer disse spørsmålene. Dermed blir de som sitter og bestemmer dette i Høyesterett veldig viktige politisk, forklarer Bergersen.

Katolske Barrett er abortmotstander. Mange på den politiske venstresiden frykter at hun, dersom hun blir høyesterettsdommer, vil stramme inn retten til fri abort. Men da hun i 2017 fikk spørsmål om hun alltid så på abort som umoralsk, ville hun ikke gi et tydelig svar.

– Mine personlige synspunkter på dette eller andre spørsmål vil ikke påvirke hvordan jeg utøver mine plikter som dommer, sa hun den gang.