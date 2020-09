Dette tallet bekymrer ekspertene: – Vil komme som en overraskelse

Vet du hvor mye du vil få utbetalt når du pensjonerer deg? Sjansen er ganske stor for at svaret på det er nei.

En ny undersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand viser at over halvparten av den voksne befolkningen i Norge ikke vet hva de kan forvente etter å ha pensjonert seg. Blant aldersgruppen 50-59 svarer 54 prosent at de ikke vet hvor mye de vil få utbetalt.

– Det er bekymringsfullt at over halvparten opplever at de ikke har oversikt over egen pensjon – spesielt for gruppen som er mellom 50 og 59 år. Uten god oversikt er det vanskelig å vite hvor mye du bør spare selv for å få den pensjonstilværelsen du ønsker, sier konserndirektør for personmarked Heidi Skaaret i Storebrand.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea reagerer på funnene i undersøkelsen.

– Det er oppsiktsvekkende at så mange ikke vet hva de får i pensjon. Når man først setter seg inn i det, vil flere innse at avstanden mellom dagens lønn og forventet pensjon er stor og at de trenger å legge til side mer penger. Utbetaling fra Folketrygden sammen med pensjon opptjent i jobb vil for mange utgjøre cirka 50 prosent av dagens lønn. Dette vil komme som en overraskelse på mange, sier Incedursun.

Langsiktig sparing i fond

Skaaret mener flere med fordel bør starte planlegging av pensjonssparingen tidligere.

– Se framover og sjekk ditt pensjonstall for å finne ut hva som skal til for at du har råd til å leve det livet du ønsker som pensjonist. Det er mange smarte grep som bør tas for å sikre god avkastning på pensjonspengene, sier Skaaret.

Hos Norsk Pensjon kan du logge deg inn med MinID for å sjekke hva du kan forvente.

Hvis du skal begynne egen sparing til pensjon, anbefaler Skaaret å vurdere andre alternativer enn å sette pengene på vanlig sparekonto i banken.

– Jeg anbefaler å spare langsiktig til pensjon i aksjefond, og man bør også vurdere fondssparing gjennom IPS (individuell pensjonssparing), som kan gi ekstra lønnsom pensjonssparing. Ta kontakt med banken din eller pensjonsleverandøren din for å få gode råd som gjør at pensjonspengene vokser mest mulig frem til den dagen du går av med pensjon, råder Skaaret.

Heidis fem pensjonsråd Få oversikt over din pensjon - sjekk både hva du får fra folketrygden, tidligere arbeidsgivere og din nåværende arbeidsgiver • Spar selv til egen pensjon • Samle oppspart pensjon fra tidligere jobber • Sjekk hva din arbeidsgiver sparer for deg • Sjekk om du har riktig spareprofil i pensjonssparingen fra arbeidsgiver

Sjekk før du signerer arbeidsavtalen

En undersøkelse Kantar gjorde for Nordea i februar i år viste at én av to ikke vet hva arbeidsgiver setter av i årlig pensjon for dem. Også det er et tall Incedursun reagerer på.

– For de som jobber i privat sektor er innskuddspensjon den dominerende pensjonsordningen, cirka 1,4 millioner nordmenn har det. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor god pensjonsavtale de ønsker for sine ansatte, sier Incedursun.

Reglene for innskuddspensjon er slik at arbeidsgiver hvert år betaler en prosentandel av lønnen til din pensjon.

– Er innskuddspensjonen din på syv prosent, har du en veldig god pensjonsordning. Men er innskuddspensjonen på minimumsnivået på to prosent, har du rett og slett en altfor dårlig pensjonsavtale og kan tape opptil flere hundre tusen kroner i pensjon.

Deryas eksempel på viktigheten av innskuddspensjon Du tjener 500.000 kroner i året og arbeidsgiver sparer to prosent fra første krone. Med denne prosentsatsen vil det bli satt av 10.000 kroner i pensjonssparing i året. Sparer arbeidsgiver syv prosent, vil det bli satt av 35.000 kroner i året. Med andre ord blir det avsatt 25.000 kroner mindre til din pensjon når arbeidsgiver sparer to og ikke syv prosent. Har du da 15 år igjen i yrkeslivet, snakker vi om en forskjell på 375.000 kroner (i dagens pengeverdi).

Incedursun har et klart råd til de som skal begynne i ny jobb.

– Undersøk hva slags pensjonsordning du kommer inn i før du signerer arbeidsavtalen. Det er tross alt en del av lønna di, kanskje ikke i dag, men den dagen du blir pensjonist, sier Incedursun.

Har du en dårlig pensjonsavtale i din nåværende jobb, bør du forhandle om høyere lønn og heller spare ekstra selv til pensjonen din, er rådet fra forbrukerøkonomen.

Egen pensjonskonto

En gledelig nyhet til alle som synes det er vanskelig å få oversikt over pensjonen sin er at det fra årsskiftet blir innført egen pensjonskonto.

– Det innebærer at både din eksisterende og tidligere innskuddspensjon blir samlet på ett sted. Dermed blir det lettere å få oversikt, slik at du kan forvalte pengene dine på en god måte, sier Skaaret.

Hun anbefaler likevel at du allerede nå samler dine pensjonskapitalbevis i en og samme avtale for å få bedre oversikt og lavere kostnader.

– I 20-årene kan det være lurt å fokusere på å fylle opp BSU-kontoen og betale ned gjeld. I løpet av 30-årene opplever mange at økonomien er i ferd med å stabilisere seg, og da kan det være lurt å starte med pensjonssparing, sier Skaaret.

Undersøkelser Storebrand har gjort tidligere viser at kundene i alderen 30-39 år i snitt klarer å spare 1000 kroner i måneden til pensjon.

– Når du runder 40, er det lurt å for alvor stake ut kursen mot en god økonomi som pensjonist. Med 20 år igjen er det fortsatt mye som kan gjøres. 50-åringer bør ha et klart bilde av hva som må til i innspurten av pensjonssparingen sin. Planlegg sparing og nedbetaling av gjeld og hold deg til planen, er oppfordringen fra Skaaret.

Sparepengene blir mindre verdt på konto

Historien har vist at det er mer lønnsomt å plassere pengene i aksjemarkedet enn i renter, dersom sparehorisonten din er lang. Jo lengre tid det er til du blir pensjonist, jo mer risiko kan du ta.

– Du må likevel ta høyde for at aksjemarkedet er utsatt for svingninger, og du må ta deg råd til å tape litt i perioder. Men har du mange år igjen i arbeidslivet, bør du sterkt vurdere en spareprofil med høyere aksjeandel. Dette kan sikre deg hundretusener mer den dagen du går i pensjon, sier Incedursun.

Forbrukerøkonomen understreker viktigheten av egen sparing og hvordan du velger å gå frem.

– Noen har kanskje inntrykk av at sparepengene vokser over tid dersom disse plasseres på en sparekonto i banken, du får jo tross alt renter. Men du taper faktisk penger hvert år. Og har du lenge igjen til du går av med pensjon, er nok ikke dette den mest optimale spareformen for deg, sier Incedursun, og forklarer:

– Den gjennomsnittlige innskuddsrenten ligger på rundt én prosent, og det er for lavt. Tar du inflasjon og skatt med i beregningen, vil du i realiteten ha mindre penger. Sparepengene blir ikke lavere i krone og øre, men blir mindre verdt for hvert år.

I likhet med Skaaret, anbefaler Incedursun å vurdere andre alternativer enn å spare i sparekonto.

– Dersom sparingen er langsiktig, for eksempel sparing til pensjon, kan det være lurt å spare i fond. Det finnes mange fond å velge mellom, alt fra kombinasjonsfond med lav aksjeandel til aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel. Da er potensialet større for høyere avkastning på sparingen din.