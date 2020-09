Kristin Gjelsvik (33) måtte forlate Skal vi danse

– Det er aldri kult når et eventyr som dette tar slutt, sier influenser Kristin Gjelsvik (33). Hun og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (26) måtte forlate Skal vi danse, lørdag.

Lørdag var det tid for årets villeste fest. Parene skulle nemlig danse showdans til låter man aldri før hadde hørt i Skal vi danse. Ukens tema var «best på fest».

Etter at artist og produsent Fred Buljo (32) måtte forlate Skal vi danse forrige lørdag, var det influenser Kristin Gjelsvik (33) og hennes dansepartner Catalin Andrei Mihu (26) som denne gangen fikk færrest stemmer, og ble nødt til å forlate programmet.

– Det var utrolig leit at dette skulle skje nå, men sånn er det. Det er en del av gamet. Det varer ikke for evig, sier Gjelsvik når TV 2 snakker med henne på telefon.

UTE AV DANSEN: Influenser Kristin Gjelsvik (33) og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (26) måtte forlate parketten og Skal vi danse, lørdag. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Det er aldri kult når et eventyr som dette tar slutt, men det er en tap-tap-situasjon. Det hadde ikke vært kult om noen andre måtte dra heller.

Gledet seg til fortsettelsen

Gjelsvik gledet seg stort til neste ukes sending, hvor hun skulle danse ut et øyeblikk som endret seg for henne.

– Det var min første tur til Hellas for å hjelpe til i flyktningsituasjonen i Moria. Det hadde vært fint å satt fokus på en sak som jeg brenner for, så det er jeg skikkelig lei meg for, sier hun.

Hun er imidlertid veldig takknemlig for å ha fått muligheten til å delta i Skal vi danse.

– Det er folk som drømmer om dette, så at jeg i det hele tatt har fått muligheten er en stor ære.

– Det har vært en ære å få danse med Catalin, som er en så flink danser. Det å få tilbringe tid med alle de flotte folkene, det er en magisk gjeng, sier hun.

Skadet seg på trening

Programleder Marte Bratberg (31) åpnet med en energibombe av en showdans. Det var imidlertid ikke gitt.

På sin Instastory avslørte nemlig Bratberg kort tid før lørdagens sending at hun hadde skadet seg på trening.

– Jeg grugleder meg. Vi kom kun gjennom dansenummeret et par ganger, før jeg måtte dra til kiropraktor, sier hun.

Under trening forstuet hun ribbein, i tillegg til å få en løsning i ryggen og muskelkramper.

– Vi hadde planlagt tre løft, men nå blir det bare to, sier hun.

Da danseparet skulle i ilden, så det ut til at showet gikk som det skulle, med kun to løft.

Høye poengsummer

Programleder Marte Bratberg (31) og dansepartneren Benjamin Jayakoddy (26) fikk skryt for sin energifulle showdans.

Danseparet fikk 31 poeng av dommerne.

Youtuber Agnete «Agnetesh» Husebye (24) danset til en av sine favorittsanger gjennom barndommen, nemlig Rosa Helikopter av Peaches. Sammen med dansepartner Bjørn Wettre Holthe (39) fikk de 23 poeng for sin showdans.

Til eksotiske rytmer danset influenser Kristin Gjelsvik (33) til sangen Copacabana.

– Denne festen vil jeg være med på, sa dommer Merete Lingjærde, som fikk støtte av sin kollega Tore Petterson.

Sammen med sin dansepartner Catalin Andrei Mihu (26) fikk de 25 poeng for sin showdans.

Love Island-deltaker Nathan Kahungu (23) og hans dansepartner Helene Spilling (24) stakk av med årets første tiere. Dommerne var ekstremt imponert over Kahungu, som fikk noe laber tilbakemelding forrige lørdag.

– Dette var den beste festdansen jeg har sett, sa dommer Merete Lingjærde, i det hun løftet opp sin tier.

Danseparet fikk 38 poeng.

Etter å ha strevet med dansene i de siste programmene, lot dommerne seg imponere av programleder og TV-profil Synnøve Skarbø (49) sin showdans.

– Du leverte et fritt og lekent nummer, sa dommer Trine Dehli Cleve.

Sammen med sin dansepartner Santino Mirenna (28) fikk de 29 poeng for sin showdans.

Til Britney Spears skulle idrettsutøver Birgit Skarstein (31) og hennes dansepartner Philip Raabe (20) imponere dommere og seere med sin showdans. Dommerne berømmet danseparet for sin kreativitet.

Både Egor Filipenko og Merete Lingjærde påpekte hvor utrolig Skarstein er.

– Jeg skjønner ikke hvordan du får det til, sa Filipenko.

Paret fikk 33 poeng for sin showdans.

Skilegenden Thomas Alsgaard (48) hadde en liten finger med i spillet, da han og dansepartneren Rikke Lund (25) skulle lage koreografi til sangen OL-Floka. Til tross for en noe traus låt, ble dommerne imponert over hvordan de hadde løst oppgaven.

Paret fikk 29 poeng.

Da proffdanser Tarjei Svalastog (22) hørte at han skulle danse showdans til låten Fireball av Pitbull, jublet han av glede – til hans dansepartner Siri Kristiansens store fortvilelse.

På dansegulvet imponerte imidlertid komiker og radio-profilen.

– Du byr så vanvittig mye på deg selv, dette var en fornøyelse, sa dommer Trine Dehli Cleve.

De fikk 32 poeng av dommerne.

Fysiker og programleder Andreas Wahl (37) danset til sangen Baby Shark Breakbeat, i sin showdans. Dommerne ble imponert over hvor mye han og dansepartneren Mai Mentzoni (26) hadde fått ut av musikken og dansen.

De fikk 35 poeng av dommerne.

Sist ut var radioprogramleder Michael Andreassen (48). Sammen med sin dansepartner Ewa Trela (41) danset de til LMFAO sin hit-låt Sexy And I Know It.

– Dette var like uanstendig som det må være for å danse til denne låten, sa dommer Merete Lingjærde.

De fikk 31 poeng for sin showdans.

