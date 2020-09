Korona kan vippe flertallet i flere verdisaker

GARDERMOEN (TV 2): Iselin Nybø (V) bekrefter at korona-forfall kan vippe flertallet slik at partiet går inn for aktiv dødshjelp og utvide retten til abort.

Iselin Nybø har ledet arbeidet med prinsipprogrammet som partiet skal vedta i løpet av lørdagen. Hun er spent på avstemmingen.

– Flere delegater her som har falt fra på grunn av sykdom og at vi alle nå skal være mer forsiktige. Hvordan kan det påvirke avstemningen tror du?

– Det kan hende at vi har en mer liberal sal enn vi hadde hatt om de opprinnelige møtte, sier Nybø.

– Uroer det deg?

– Nei. Det er slik et landsmøtet er. Det er slik politikken er, sier hun.

KAN ENDRE MYE: Korona-frafall kan endre mye, bekrefter Iselin Nybø. Foto: Stian Lysberg Solum

Liberalisere abortloven

Det ligger også an til at Venstre vil vedta at de vil liberalisere abortloven, for at færre kvinner skal måtte møte i abortnemnd.

– Noen må dra i mer liberal retning, så ikke de konservative kreftene vinner frem, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til TV 2.

Det er på partiets landsmøte på Gardermoen i helgen at Venstre trolig vedtar at de ønsker en liberalisering av abortloven. Det skjer når partiet skal vedta nytt prinsipprogram.

Vil utvide til 18 uker

Hansmark mener partiet bør gå inn for å utvide grensen for fri abort til uke 18 i svangerskapet. I dag går grensen ved uke 12.

UNGE VENSTRE-LEDER: Sondre Hansmark under landsmøtet til Venstre på Gardermoen Foto: Geir Olsen

Formuleringen flertallet i komiteen, som har lagd et utkast til prinsipprogram har innstilt på, tallfester ikke når grensen bør gå:

«For at færre kvinner skal måtte møte i abortnemnd ønsker Venstre å utvide kvinners rett til selvbestemt abort.»

– Det viktigste er å gå inn for å utvide grensen, og det gjør vi uansett hvilken formulering vi ender med å vedta, sier Hansmark.

En gjennomgang TV 2 har gjort viser at flertall i syv av elleve fylker støtter å utvide selvbestemmelsen uten å tallfeste når grensen skal gå, og i store fylkeslag som Oslo og Viken er det flertall for å støtte Hansmark, opplyser fylkeslederne. Men ettersom delegatene stemmer etter egen samvittighet er den vanskelig å forutsi hvordan resultatet lander.

– Det store flertallet i Viken støtter Unge Venstres dissens i saken om abort, sier fylkesleder Arjo Van Genderen i Viken Venstre.

KrF advarer

Trine Skei Grande beskrev i sin avskjedstale at den nåværende regjeringen bestående av Venstre, Høyre og KrF er partiets drømmeregjering. Men for regjeringspartner KrF vil en utvidet abortgrense være et mareritt.

Likestillingspolitisk talsperson Jorunn Lossius er imot utvidelsen Venstre nå trolig vedtar.

– Selv om Venstre nå antagelig legger seg på et mellomstandpunkt er jeg helt uenig med dette, sier Lossius til TV 2.

Hun tror likevel ikke det vil hindre videre samarbeid på borgerlig side.

– KrF har samarbeidet godt med både Venstre og Høyre i regjering for lavere aborttall og bedre ordninger for de som velger å bære frem barn til tross for for eksempel en krevende økonomisk situasjon i familien. Det vil vi fortsette å kjempe for, og jeg har god tro på at vi fortsatt kommer til å samarbeide godt, sier hun.



Jevnt om aktiv dødshjelp

Komiteen Nybø har ledet har fremmet en delt innstilling. Sammen med blant andre Odd Einar Dørum er hun mot å åpne for aktiv dødshjelp.



Trine Skei Grande varslet tidligere i dag at hun vil ta ordet i debatten om aktiv dødshjelp. Hun er også mot åpningen.

Den nye ledelsen er også delt i spørsmålet. Sveinung Rotevatn, som er medlem av komiteen, går inn for å tillate aktiv dødshjelp. Abid Raja har advart sterkt.

Nybø har uansett tro på at det blir en respektfull debatt.

– Dette er et tema vi må debattere med respekt for ulike synspunkter. På den ene siden er dette et veldig personlig spørsmål. Samtidig er det en grense å gå over for en stat hvis man skal legge til rette for å hjelpe folk å dø, sier Nybø.