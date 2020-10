Sjelden har lanseringen av en ny bilmodell blitt hypet opp mer. ID.3 er startskuddet på en gigantisk elbil-satsning fra Volkswagen. Ambisjonen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største produsent av elbiler.

"Fremtidens elbil" kaller Volkswagen den selv, og heiser viktigheten opp på nivå med lanseringen av Boble og Golf. Det er altså ikke småtterier denne bilen skal leve opp til.

Oppskriftsmessig nok har også starten i Norge vært formidabel. Debut-måneden september endte med hele 1.989 registrerte eksemplarer. Med det er ID.3 Norges soleklart mest solgte bil akkurat nå.

Hva er det så som gjør at så mange kunder kaster seg over ID.3? Mye har naturligvis å gjøre med at VW her hjemme allerede har solide elbil-tradisjoner. e-Golf har vært en bestselger i mange år, lille e-Up! har også solgt svært bra. Og så handler naturligvis mye om at Volkswagen nå for alvor tråkker til på elbilfronten, med det som ganske kjapt skal bli en hel familie av biler.

ID.3 er først ute av de nye elbilene til Volkswagen, SUV-en ID.4 kommer hakk i hæl.

På langtur

Å møte en bilmodell som har vært så mye omtalt første gang, er litt spesielt. De første testene av ID.3 har vært gjennomgående positive. ID.3 får ros for blant annet kjøreegenskaper, kvalitetsfølelse og innvendig plass.

Vi har tidligere testet innstegsmodellen ID.3 1ST. som har startpris på 351.900 kroner. Fra den og til toppmodellen 1ST. Max er det et ganske solid prishopp: Til 452.200 kroner.

Nå har vi fått tatt den første langturen med Max-utgaven. På plass bak rattet er førsteinntrykket at Volkswagen har laget et interiør med særpreg. Her har de helt tydelig benyttet anledningen til å tenke nytt. Det hele er også temmelig minimalisisk. Ja, nesten på grensen til å bli sterilt. Selv om dette er toppmodellen, er endel av materialvalgene nesten påfallende enkle. Det er mye hard plast her, som gir litt billigfølelse.

Her kan du lese mer om prisene og utstyr som følger med på ID.3

En liten ladestopp utenfor et velkjent varehus på Ringsaker, ID.3 er på tur.

30 ulike interiør-farger

De aller fleste funksjonene styres fra skjermen i midten. VW har også integrert noen knapper i den, blant annet for klimaanlegget. Det er smart og reduserer behovet for veldig mye trykking på selve skjermen.

Over rattet er det en egen skjerm som viser hastighet, gjenværende rekkevidde og noen andre funksjoner. I Max-versjonen er det også head up display, dette fungerer svært bra.

VW har jobbet mye med lys og løsninger rundt dette i kupéen. Her kan du blant annet velge mellom 30 ulike farger innvendig. Det lille "lysshowet" i frontruten når vi kobler den til lading er også en kul detalj. Dette sammen med play-symbol på gasspedalen og pause-knapp på bremsen, viser at tyskere kan leke seg litt, de også.

VW har hatt utfordringer med ID.3 – les mer om det her:

Interiøret er stramt og ganske nøkternt. Endel av materialvalgene sladrer også om at VW har spart her.

Velge dekk bevisst

Girhendelen er flyttet opp på rattet og ligner ikke en girspak i det hele tatt. Akkurat denne løsningen krever litt tilvenning, det er nok smart at bilen også forteller hvilket gir den er i på skjermen over rattet. Da slipper du å være i tvil i starten.

ID.3 har fått mye skryt for støydempingen. Det lever også denne utgaven opp til, men på piggslitt asfalt høres dekkene. Her spiller det nok også inn av bilen står på 20-toms felger. Går du ned i størrelse her, vil du merke det på støynivået.

Som på elbiler flest er det smart å være bevisst rundt dekkvalg. Støy og rullemotstand er ekstra viktig her. Denne modellen har for øvrig også lyddempende frontrute. Her er det tydelig av Volkswagen har hatt fokus på at bilen skal være så stille som mulig innvendig.

Vi fikk de første bildene tilbake i september i fjor

Litt SUV-følelse

Alle førsteutgavene av ID.3 har samme drivlinje: Batteripakken er på 58 kWt. Motoren har en ytelse på 204 hestekrefter og den offisielle rekkevidden er på 420 kilometer.

Bilen er ikke "Tesla-kjapp", men 7,3 sekunder på 0-100 km/t er slett ikke dårlig. Som vanlig kommer kreftene kjapt og lineært. Toppfarten er forresten begrenset til 160 km/t.

Ute på veien merkes det kjapt at ID.3 er en komfortabel bil. Sittestillingen er relativt høy og gir nesten litt SUV-følelse. Understellet er ganske fast, men uten på noen måte å bli ukomfortabelt. På dårlig vei sluker den ujevnheter på en veldig bra måte. Her merkes det at Volkswagen har gjort jobben skikkelig.

Èn ting skremmer mange bort fra å kjøpe elbil

Ny storselger er i ferd med å kjøre forbi en tidligere. Volkswagens ambisjoner for ID.3 er ikke snaue, den skal legge til rette for kraftig økning i elbilsalget i langt større markeder enn det norske.

Liten svingradius

Som på elbiler flest er kjørefølelsen preget av den tunge batteripakken i bunnen av bilen. Styringen er presis og godt vektet. Her kan du absolutt ha det moro på svingete småveier. Hekkmotoren påvirker ikke balansen i bilen, også her leverer VW-ingeniørene som de skal. Svingradiusen er overraskende liten, det kan du ha god glede av i bygater og på trange parkeringsplasser.

ID.3 er en kompakt bil, med lengde på 4,26 meter. Innvendig plass er god, to voksne har det fint i baksetet, med særlig god beinplass. Men bredden setter en effektiv stopper for at tre kan sitte godt her over lengre avstander. En smart detalj: Det er Isofix-fester også på passasjersetet foran.

Slik gikk det da vi dro til fjells med Jaguar I-Pace

Ingen store design-sprell

Bagasjerommet er på 385 liter. Det har dobbel bunn, med en liten "kjeller" under. Helt nederst er det også et lite rom der du kan skvise inn ladekabelen. VW har ikke funnet plass til noen frunk foran, det er egentlig litt overraskende. Vi snakker ikke familiebil-plass her, da må du i så fall være veldig god på å pakke.

Akkurat på dette området trekker det også ned at ID.3 ikke er godkjent for taklast, du får den heller ikke med hengerfeste. Det er egentlig litt merkelig, selv om norske kunder nok er mye mer enn gjennomsnittlig opptatt av slike ting. Dette setter begrensninger for bruksområdet, på samme måte som at bilen bare er tilgjengelig med bakhjulsdrift.

Hvor viktig det siste er for mange potensielle kjøpere, er ikke så godt å si. Løsningen sparer plass og gir økt rekkevidde. Så får man holde det opp mot potensielt dårligere fremkommelighet og trygghet, særlig på vinteren.

Designmessig har ikke Volkswagen gått for veldig store sprell. Velger du ID.3 i en nøytral farge, er det ikke en bil som roper og skriker om at den er helt ny. Testbilen i den spesielle Markena turkis-fargen og med sorte og grå detaljer, vekker imidlertid oppsikt. "Den ser ut som en filmbil" sier en hyggelig kar på Elkjøp-lageret når jeg er innom for å hente en TV. Og jeg skjønner hva han mener, det er litt fremtidsbil over ID.3 med dette oppsettet.

Kjøregodtgjørelse: Det er ekstra lønnsomt å ha elbil – her også

I denne fargekombinasjonen legger du merke til ID.3

Vil ikke savne mye

Skal vi oppsummere? ID.3 innfrir på flere områder, der særlig kjøreegenskapene trekker opp. Avansert understell og god støydemping bidrar her, i tillegg til at drivlinjen gir fint kraftoverskudd.

Innvendig er det overraskende spartansk, ikke minst til at bilen koster drøye 450.000 kroner. Her er det tydelig at Volkswagen sparer der de kan. Men utstyrsnivået er høyt, her er det ikke mye du vil savne i tillegg til alt som er standard.

Rekkevidden skal vi komme tilbake til i en egen artikkel, men vi kan røpe så mye som at vi blir litt overrasket over strømforbruket på landevei og motorvei. Også at bilen forvirrer litt med rapporteringen av gjenstående rekkevidde. Men mer om det senere.

Skal lade bilen mens du venter på grønt lys

ID.3 har noen klare styrker, men den mangler også endel av det som skal til for å bli en ekte "Norges-bil".

Ikke noen typisk "Norges-bil"

Akkurat nå er altså ID.3 Norges mest solgte bil. Importøren har svært mange bestillinger inne og skal levere ut flere tusen biler før året er over. Hva som skjer når nyhetens interesse er over, er imidlertid litt mer uvisst. Mange konkurrenter er på vei inn, flere av dem tilbyr også det vi vet mange norske kunder ønsker seg, men ikke får i ID.3: Som mulighet for 4x4, å kunne ha skiene på taket og kanskje også trekke en tilhenger når det er nødvendig.

Slik sett er ikke ID.3 den typiske "Norges-bilen". Og det er egentlig også naturlig. Det norske markedet er stort i starten, men veldig lite i forhold til det Volkswagen har ambisjoner om å klare med denne bilen. Nemlig å få kjøpere i de store, europeiske markedene til å velge elbil for første gang.

Der skal ID.3 være en spydspiss. Lykkes den, vil den også kunne endre bilmarkedet i stor grad. Og da blir også sammenligningen med Boble og Golf i høyeste grad relevant.

"Storebror" ID.4 har allerede vært i Norge, les mer om den her:

VOLKSWAGEN ID.3 Modell: 1ST. Max Motor: Elektrisk Effekt: 204 hk / 310 Nm 0-100 km/t: 7,3 sekunder Toppfart: 160 km/t Batteripakke: 58 kWt Rekkevidde: 420 kilometer Forbruk: 14,5 kWt/100 kilometer Ladehastighet: 11 /100 kW Bagasjerom: 358 liter Lengde x bredde x høyde: 426/177/155 cm Vekt: 1.719 kilo Pris: 452.200 kroner

Se videotesten vår av ID.3 under: