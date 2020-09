Manchester United vant vanvittig overtidsdrama – fikk straffe etter kampen var blåst av

Brighton-Manchester United 2-3

Manchester United slo tilbake etter marerittstarten mot Crystal Palace. Det skjedde etter et overtidsdrama uten like.

Først stanget Solly March inn 2-2 fem minutter på overtid for Brighton. Deretter ble en Harry Maguire-heading reddet på streken seks minutter på overtid. Dommer Chris Kavanagh blåste av kampen.

Men så ble han gjort obs på en hands av Brighton-spiss Neal Maupay, og blåste straffespark etter en sjekk med VAR. Da ble Bruno Fernandes matchvinner med et sikkert straffespark.

På spørsmål om hvordan han vil oppsummere det vanvittige dramaet, svarer en oppspilt Ole Gunnar Solskjær:

– Man kan egentlig ikke oppsummere det. Det er følelser, drama. Vi slapp unna, for å være ærlig.

– Da de utlignet, trodde jeg det var to poeng tapt. Eller kanskje ett poeng var det vi fortjente. Jeg tror ikke vi fortjente mer, men karakterstyrken de viste fortjente mer. Etter det første målet spilte vi bedre, og etter det andre målet gikk vi opp og skaffet en corner. Det er en stor ting sammenlignet med forrige sesong, fortsetter kristiansunderen i et intervju med BT Sport.

At det ble straffespark, var en helt korrekt avgjørelse, konkluderte TV 2 eksperter.

– For en avslutning på kampen! Maupay tenker nok hva i all verden han driver med når han svinger armene over hodet. Brighton-spillerne er oppgitte, men det er det ingen grunn til, sa ekspertkommentator Petter Myhre.

– Det er videodømming på sitt beste, istemte Brede Hangeland.

– Poenget er å treffe mål

Ekspertene mener at Brighton hadde fortjent mer fra kampen. Ikke bare hadde de flere sjanser, de traff stolpene hele fem ganger.

Matchvinner Bruno Fernandes erkjenner at det var en vanskelig kamp for Manchester United.

– Brighton var veldig gode i dag, men kanskje fordi vi ikke var så aggressive som vi ønsker. Vi må vinne flere baller, presse bedre og miste ballen sjeldnere. Man kan snakke om de fortjente mer eller ikke. Men poenget er å score mål, ikke å treffe stolpene eller tverrliggeren. Noen ganger må du ha litt flaks, sier Bruno Fernandes til BT Sport.

Rashford-magi

Manchester United lå under 0-1. Så slo de tilbake. Først ved et selvmål av Lewis Dunk like før pause, så da Marcus Rashford viste seg fra sin beste side like etter.

22-åringen løp på en strålende gjennombruddspasning fra Bruno Fernandes. Rashford skar innover i banen. Idet alle trodde han skulle skyte, tok engelskmannen en skuddfinte på Ben White.

Brighton-stopperen ble sendt rett i pølseboden. Rashford satte ballen i mål med venstrefoten.

– Iskaldt. Det er spissarbeid av ypperste merke, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Reddet av stolpene

Brighton var det klart beste laget i første omgang. Selv om de røde djevlene reiste seg etter pause, så Brighton også skarpere ut i andre omgang.

Men det ville seg bare ikke foran mål for hjemmelaget.

Totalt traff Brighton treverket hele fem ganger. Leandro Trossard traff stolpen to ganger før 20 minutter var spilt, Adam Webster headet i tverrliggeren ti minutter senere og Solly March traff innsiden av stolpen etter timen spilt.

Etter 76 minutter banket Trossard ballen i tverrliggeren. Ekspertkommentator Petter Myhre kunne knapt tro det han fikk se fra Amex Stadium.

– Når har vi sett noe tilsvarende? Fem i metallet – det er ekstremt. Brighton har vært veldig uheldige, konstaterte han.

Ser man bort fra de fem stolpetreffene, ville Brighton fortsatt ha ledet skuddstatistikken. Hjemmelaget presset voldsomt på for utligningsmålet mot slutten av kampen.

– Snakk om å henge i tauene, sa Myhre om Manchester United da laget ble presset langt tilbake.