TV 2 erfarer: Henriksen har bestemt seg for Rosenborg-retur

Skal ha avvist andre klubber for å bli Rosenborg-spiller.

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Rosenborg har ønsket seg landslagsspiller Markus Henriksen hjem til Trøndelag.

Nå tyder det meste på at Åge Hareide har fått napp: TV 2 vet nemlig at Rosenborg skal ha gitt Henriksen frist til fredag kveld klokken 22.00 med å bestemme seg for om han ønsket å bli Rosenborg-spiller i denne omgang.

TV 2 får samtidig opplyst at Henriksen i løpet av det siste døgnet har avvist andre klubber: Rett og slett fordi at han skal ha signalisert at han ønsker å bli Rosenborg-spiller.

- Jeg vet at Micke (Dorsin) har snakket med Markus i det siste, men jeg kommer nettopp fra trening og har ikke fått de siste siste oppdateringene, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til TV 2 lørdag formiddag.

En rekke klubber skal ha vist interesse for Henriksen. Blant dem engelske Watford og en rekke tyrkiske klubber.

Ønsker seg Henriksen

Rosenborg-treneren er tydelig på at han håper at TV 2s opplysninger stemmer.

Han er tydelig på at han ønsker seg landslagsspillerens signatur.

- Ja, det har jeg, men det er sikkert flere som har det, ler Hareide.

- Hvordan tror du Markus stiller seg til en retur?

- Det vet jeg ikke, jeg snakket så vidt med han i månedsskifte august/september, men siden den gang har jeg ikke snakket med han. Det er så mange kamper og vanskelig å ri to hester, så Micke har tatt den dialogen, forklarer Hareide.

28 år gamle Markus Henriksen spilte for Rosenborg fram til og med 2012-sesongen. Da ble han solgt til nederlandske AZ, før han i 2016 gikk til engelske Hull. I fjor var han leid ut til Bristol City, mens han de siste månedene har vært klubbløs.