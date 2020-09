Brann i tomannsbolig slukket

Brannvesenet har slukket en brann i en tomannsbolig på Veitvet i Oslo.

– Brannen er slukket. Vi har bekreftet at det ikke er noen i bygget. Alle evakuerte seg selv før brannvesenet kom, sier brannvesenets innsatsleder på stedet, Anders Kjendalen, til TV 2.

Senere melder politiet at to personer er kjørt til legevakta. Den ene med røykskader og den andre med brannskader i et ben.

Oslo politidistrikt opplyste på Twitter at det var åpne flammer i første og andre etasje i tomannsboligen, og at det var spredningsfare til nabohus.

– Det er to beboere som muligens har pustet inn litt røyk, som får behandling av ambulanse. De sa at det skulle være fire beboere til stede, og alle fire er bekreftet ute, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til TV 2.

Sporveien meldte først at det var stans i trafikken på T-banens linjer fire og fem som følge av brannen, men kort tid senere opplyser de at trafikken igjen går som normalt.

Det var mye røyk i området som følge av brannen, og brannvesenet opplyste at røyken var synlig fra store deler av Oslo.

Brannvesenet melder at den ene delen av tomannsboligen er totalskadd, mens den andre har store røykskader.

– Antakelig er ingen av boligene i tomannsboligen beboelige, sier kjendalen til TV 2.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til brannen.