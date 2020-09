Skei Grande advarer mot «maktkamp og renkespill»: – Vi må sette laget først

GARDERMOEN (TV 2): Trine Skei Grande fleipet med at partiet endelig blir kvitt henne, men hun lover å fortsette i partiet. Hun advarer mot at maktkampen i partiet skal fortsette.

– Nå skal dere endelig bli kvitt meg. Neida, dere blir ikke helt kvitt meg med det første. Jeg kommer alltid til å være med på laget. For dette laget, dette partiet, har vært mitt livs store kjærlighet. En kjærlighet som aldri vil brenne ut, sa Skei Grande i sin avskjedstale som partileder.

Hun har bare få timer igjen som partileder etter ti år som Venstre-sjef.

Advarer mot maktkamp

Skei Grande trakk fram at det har vært tøffe tak internt i hennes tid som partileder.

– Det kan også gå en kule varmt noen ganger.

Hun oppfordrer til å bevare takhøyden i partiet.

– Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned. Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter, ikke maktkamp og renkespill.

Sponheim-råd til Melby

Grande mimret også til da hun tok over som Venstre-leder etter Lars Sponheim i 2010, og han ga henne et oppdrag.

– Det er to ting du må huske på Trine, sa han. Venstre må aldri tulle med penger, og alltid ta vare på de fattigste barna. Den oppgaven gir jeg nå videre til deg nå Guri, og jeg vil gjerne legge til ett punkt til på lista: Venstre må alltid være del av den internasjonale kampen for ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.

Ut mot Frp

Skei Grande kom også med et stikk til tidligere regjeringskollega Frp.

– Når jeg ser hvordan Frp posisjonerer seg foran høstens budsjettforhandlinger, med krav om å slutte å ta imot kvoteflyktninger, så er jeg helt sikker på at Venstres stemme er en helt avgjørende del av det borgerlige prosjektet. Når jeg ser Høyre lener seg til høyre i innvandringspolitikken og Ap gå til venstre i sosialpolitikken, ser jeg først og fremst et stort rom for Venstre til å vokse.

Nedturer og oppturer

Grande brukte noe av talen til å se tilbake de ti årene hun har hatt som partileder.

– Som dere alle vet, så ble jeg partileder etter at vi hadde gått på en skikkelig valgsmell i 2009. Det var en jævla kjip valgnatt det året, men vi valgte å møte nederlaget med å bite tenna sammen, brette opp ermene og begynne å jobbe. Det er litt av en ting å si, dagen etter en knallhard valgkamp som har gått rett på trynet, at nå begynner jobbingen, sa Skei Grande.

Før talen sa Skei Grande til pressen at hun har øvd på å ikke gråte.

– Jeg har øvd, øvd, øvd for å unngå å gråte, men jeg kan ikke love at det går bra, sa hun.

Hun sa hun nå er spent på den nye ledelsen som skal overta. Guri Melby er innstilt som ny leder. Sveinung Rotevatn er innstilt som ny 1.nestleder, og Abid Raja er innstilt som 2.nestleder.

– De har jeg virkelig troen på, sa Skei Grande.

Saken oppdateres.