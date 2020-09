Fra arbeidstidens start lørdag morgen ble bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark tatt ut i streik. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut.

På bystasjonen i Bergen er gatene tomme for busser og passasjerer lørdag. I stedet er det streikevakter i gule vester som dominerer.

Bussjåfør og tillitsvalgt Marit Engeseth. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

En av dem er bussjåfør og tillitsvalgt i Fellesforbundet, Marit Engeseth. Hun forteller at hun opplever at det er støtte for streiken.

– De jeg har snakket med i dag har støttet oss hundre prosent og ber oss stå på. Lastebiler og personbiler tuter og gir oss tommelen opp, det er helt fantastisk, sier hun til TV 2.

– Så dere føler dere har god støtte for streiken?

– Absolutt. Selvfølgelig er det alltid noen... Det skal vi leve godt med, men de fleste støtter oss, og det er vi utrolig takknemlige for, sier hun.

IKKE I TRAFIKK: På Mannsverk i Bergen så bussene parkert mens sjåførene streiker. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

Ingen kontakt

De fire arbeidstakerorganisasjonene Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet tok de organiserte bussjåførene i Oslo og Viken ut i streik søndag 20. september etter at meklingen med NHO Transport og Spekter ikke førte fram.

Dermed er store deler av kollektivtrafikken i Norge berørt. Til sammen ble mer enn 4500 nye bussjåfører tatt ut i streik lørdag. Det betyr at rundt 8500 sjåfører være ute i streik.

Marit Engeseth sier at det er vanskelig å si noe om hvordan veien videre ser ut.

– Det eneste vi vet er at det ikke har noen formell kontakt mellom partene i løpet av forrige uke. Hva som skjer neste uke vet vi ingenting om, men vi skal stå på til «the bitter end».

Korona og streik

Streikevakt på Bystasjonen i Bergen Johannes Moldung begynte som yrkessjåfør i januar. Dermed har det blitt lite normalt arbeid for ham. Først kom koronaen, så ble det streik.

– Det må ha vært en vanvittig rar opplevelse?

– Det er det. Jeg har knapt tid til å bli vant til den nye normalen før det kommer enda noe nytt å forholde seg til, sier han, og legger til:

– Jeg var så vidt ferdig med opplæringen før koronaen kom. Da var det masse å venne seg til på nytt, og nå er det streiken.

STREIK: På bystasjonen i Bergen har streikevaktene tatt plass lørdag morgen. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

Truer med mer

De fire forbundene truer med å ta ut samtlige medlemmer, nærmere 12.000 bussjåfører i hele landet, om det ikke blir bevegelse.

– Vi har ikke noen plan nå, men det vil være naturlig med en opptrapping på sikt, sier kommunikasjonssjef Tormund Hansen Skinnarmo i Yrkestrafikkforbundet.

De streikende bussjåførene får 3900 kroner i uka i streikestøtte, med unntak av sjåførene i Fagforbundet som får 70 prosent av vanlig lønn, skriver FriFagbevegelse.

Bussjåførene streiker fordi de mener lønnsforskjellene mellom deres yrkesgruppe og industrien har økt de siste årene. I tillegg legger Fellesforbundets leder Jørn Eggum stor vekt på arbeidstidene til sjåførene, som ofte jobber såkalte delte skift. Det betyr at man har fri uten lønn midt på dagen, noe som Fellesforbundet mener gir opptil 70 timers arbeidsuker.

– 70-timers uker går på helsa løs og gir oss slitne bussjåfører. Når vi i tillegg vet at sjåførene hele tiden presses på tid, og sågar må gå hele arbeidsdagen uten pauser og uten å gå på do, er det en oppskrift på mindre trygghet – både for sjåførene og alle andre i trafikken, sier Eggum.

Konsekvenser

Helsetilsynet varslet allerede mandag at de overvåker streiken blant bussjåførene for å se om den medfører at liv og helse blir satt i fare. Koronasmittetallene i Oslo har steget kraftig de siste ukene, og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) uttalte søndag at han var bekymret for økt trengsel og smitte i hovedstaden. Imidlertid gikk morgenrushet i Oslo-området mandag som normalt, uten merkbart økt trafikk på veiene eller merkbart økt trengsel på trikk, T-bane og tog.

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet. Foto: Terje Pedersen/NTB

Eggum mener regjeringen må passe seg for at NHO skal spille et «koronakort».

– Jeg har også en advarsel til regjeringen og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO forsøker å fremprovosere tvungen lønnsnemnd basert på situasjonen i Oslo. Her må man ikke la seg lure. Bussjåfører kan ikke bli lønnstapere bare fordi de har en viktig jobb, slår han fast.

Det er ikke bare smittefaren som gjør at streiken er en utfordring i dagliglivet. Utdanningsetaten i Oslo har rådet skolene til å kutte føring av fravær, mens Rogaland fylkeskommune vil gå over til digital undervisning på sine videregående skoler ved streik.