Fotballryktene: – Arsenal-bud på fransk juvel

Den franske playmakeren Houssem Aouar imponerte da Lyon tok seg til semifinalen i Champions League. Nå kan 22-åringen være på vei til Arsenal.

ESPN hevder at London-klubben har lagt inn et bud på 35 millioner euro (390 millioner kroner) for spilleren. Lyon er imidlertid ventet å avslå det første budet. Den franske klubben ønsket seg opprinnelig 60 millioner euro, men skal nå ha senket kravet til et sted mellom 40 og 45 millioner euro, skriver ESPN.

Selv skal Aouar ønske seg en overgang til Arsenal.

Også Jorginho kan ende opp i Arsenal. Men da må Premier League-rival Chelsea først sikre seg Declan Rice fra West Ham, skal man tro Mirror.

Nord-London-rival Tottenham ønsker seg Milan Skriniar. Nå jobber Spurs med å presse ned prisen for Inters stjernestopper, skal man tro Daily Mail. Prislappen er på 46 millioner pund, tilsvarende 561 millioner kroner. Skulle Skriniar dra, vil Inter forsøke å erstatte ham med Manchester Uniteds Chris Smalling, hevder Gazzetta dello Sport.

Barcelona vurderte etter sigende å hente svenske Alexander Isak fra Real Sociedad. Utkjøpsklausulen på 70 millioner euro ble imidlertid for stiv, skriver Mundo Deportivo. Derfor har katalanerne heller rettet øynene mot Lyon-stjernen Memphis Depay, som skal være tilgjengelig for rundt 340 millioner kroner.

Antonio Rüdiger ser ut til å være i kulden i Chelsea. PSG følger angivelig med på situasjonen, men den franske giganten vil først se an hvorvidt den tyske midtstopperen blir tilgjengelig for lån eller en permanent overgang, skriver Telegraph. Ifølge Daily Mail har PSG lagt inn et lånetilbud på Rüdiger.

Mario Götze, en gang ansett som verdens største talent, er for tiden klubbløs. Nå kan 28-åringen bli lagkamerat med Rune Jarstein i Hertha Berlin, hevder Goal.