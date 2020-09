Regjeringen vil ikke oppheve karanteneplikt for norske hytteeiere i Sverige

Det norske hytteforbudet er historie. Men de vel 12.000 nordmennene med hytte i Sverige må holde seg hjemme, til tross for råd om det motsatt fra eksperthold.

Det er forsvarlig å la hyttefolket i Sverige slippe karantene, mener både Helsedirektoratet og FHI, viser en anbefaling Aftenposten har fått innsyn i.

Forutsetningen er at de ikke har kontakt med andre under oppholdet.

– Det er provoserende å høre at nå kan alle reise på hyttene sine. Det kan ikke vi. Vi mener det er trygt å reise i egen bil til egen hytte, sier Einar Rudaa, en av de 12.416 nordmennene som har fritidsbolig i Sverige, til Aftenposten.

Rådet fra Helsedirektoratet og FHI begrunnes med at pandemien «ser ut til å vare».

– Det er gått over et halvt år. Det kan være situasjoner hvor man har nødvendige ærender på egen eiendom, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.

I dag er det tillatt å reise over grensen for å utføre helt nødvendig vedlikehold. Om man overnatter, utløses plikten om ti dagers karantene i Norge. Statssekretær Inger Klippen (H) i Helsedepartementet mener regjeringen slik har kommet hytteeierne i møte.

– Vi har forståelse for at mange har opplevd det som urettferdig at de måtte i karantene etter besøk på hytta i Sverige, skriver hun.

