Canadisk politi pågrep det de mener er en falsk IS-terrorist

En 25 år gammel mann er pågrepet i Canada, siktet for å ha løyet på seg en rolle i terrorgruppen IS i flere høyprofilerte intervjuer.

Canadieren postet i 2016 på sosiale medier at han var involvert i IS, og har siden stilt opp i intervjuer for blant annet CBC og New York Times og fortalt at han var vitne til en rekke henrettelser i sin tid i IS.

I New York Times-podkasten «Caliphate» forklarte han at han hadde deltatt i henrettelsen av sivile. Uttalelsene der, samt i sosiale medier, har vekket harme i Canada.

– Når skal statsministeren sette en stopper for disse blodtørstige terroristene som er ute i våre gater, og kaste dem i fengsel istedenfor? uttalte den konservative politikeren James Bezan i parlamentet, skriver The Guardian.

Men gjennom årene har flere begynt å tvile på historiene hans, skriver avisa, spesielt ettersom detaljene har endret seg underveis.

Nå har canadisk politi pågrepet og siktet ham. Deres etterforskning viser at ingenting av det mannen har fortalt stemmer.

– Bløffer kan skape frykt i samfunnet, og skape illusjonen om at det eksisterer en potensiell fare for canadiere. Vi har kommet frem til noe annet, sier Christopher deGale ved The Royal Mounted Police (RCMP) i en pressemelding.

Mannen er nå siktet for å ha løyet på seg IS-medlemskapet og skapt frykt i den canadiske befolkningen.

Terror-ekspert Amarnath Amarasingam tror politiet vil støte på utfordringer i sin sak, ettersom lovverket 25-åringen er siktet for er sjelden brukt. På Twitter skriver han at politiet må greie å bevise at mannen faktisk skapte frykt i andre, at dette var formålet, samt at informasjonen han kom med ikke stemte.