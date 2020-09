Et amerikansk fylke i en viktig valgstat forteller at store mengder søppel skal gjennomgås nøye etter at en innleid hjelp ble oppdaget da vedkommende kastet stemmer i søpla.

I slutten av august begynte det amerikanske fylket Luzerne i deltstaten Pennsylvania å sende ut stemmesedler til amerikanere som faller innunder loven UMOVA, som består av militære og borgere i utlandet. Til dette arbeidet pleier fylket å leie inn midlertidige utenforstående, opplyser de i en pressemelding fredag.

Det en av deres innleide ble fersket i nylig har ført til at USA justisdepartement har startet etterforskning, samt at fylket og FBI nå skal lete rundt i en større mengder søppel. Den innleide startet hos dem 14. september, og fikk i oppgave om å sortere inngående post.

Mistet jobben

– På ettermiddagen 16. september oppdaget valgdirektør Shelby Watchilla at den innleide på feil vis kastet UMOVA-sedler i søppelet på kontoret, skriver fylket.

En etterforskning ble da startet, den innleide arbeideren mistet jobben og fikk beskjed om å ikke komme tilbake, ifølge fylket. Ifølge nyhetsbyrået AP er det funnet ni stemmer hittil.

– Alt søppel fra The Elections Bureau fra mandag 14. september og ut onsdag 16. september (tiden da den uavhengige arbeideren var til stede på fylkets eiendom) ble satt i en søppeldunk og sikret av Luzerne Countys ansatte. Hver søppelpose i hele bygget ble gjennnomsøkt av FBI, ansatte hos distriktsadvokaten i Luzerne fylke, delstatspolitiet og ansatte hos Luzerne fylke, står det videre i pressemeldingen.

Først nevnt av Trump

Ifølge CNN ventes det at rekordmange vil stemme via postvesenet i høstens valg som følge av koronaviruset. Ifølge nyhetsbyrået AP har stemmene som ble kastet havnet på dagsorden, spesielt ettersom fylket ligger i en av det kommende valgets viktigste delstater. Antallet Facebook- og Instagram-innlegg om temaet skjøt også i været det påfølgende døgnet etter at nyheten ble kjent.

– Demokratene forsøker å kuppe valget, skrev assisterende kommunikasjonssjef Matt Wolking ved Det hvite hus på Twitter i etterkant av hendelsen.

Nyhetsbyrået AP skriver at det aktuelle fylket er styrt av republikanere.

ABC News skriver at det var president Trump, etter at han hadde fått informasjon om saken fra justisminister William Barr, som først opplyste om at de kastede stemmene gikk til ham i et intervju med Fox News.

– De var Trump-stemmer. Åtte av dem i på et kontor i går, i en viss stat, og de hadde Trump skrevet på dem, og de ble kastet i søppelet. Dette er det som vil skje, uttalte han da.

Kort tid etter kom det en presisering fra justisdepartementet som sa at hvem to av stemmene gikk til var ukjent. Det er hittil ikke nevnt hvorvidt FBI og delstatspolitiet, som etterforsker saken, anser stemmekastingen å være en villet handling eller en tabbe.

– Vil se mer

Fylket selv sier det var helt ukjent for dem hvem de kastede stemmene gikk til, før de så pressemeldingen fra justisdepartementet. Fylket opplyser avslutningsvis at de anser systemet sitt som fungerende.

– En feil ble gjort, en offentlig ansatt oppdaget det og meldte det til politiet på lokalt nivå, delstatsnivå og nasjonalt nivå, og de tok over saken for å sørge for at integriteten til systemet ivaretas, skriver fylket.

Valgekspert Wendy Weiser ved The Brennan Center for Justice sier hun årets valg mangler sidestykke.

– Om fortiden er innledningen, vil vi se mer. Vi er i den enestående situasjonen der en sittende amerikansk president, som stiller til gjenvalg, aktivt forsøker å undergrave valget, sier hun til AP.

Ifølge nyhetsbyrået mener Weiser og flere andre eksperter at det er viktig at myndighetene gir mer informasjon i saker om avstemning. Lederen for Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, Kristen Clarke, mener måten Trump brukte informasjon fra justisdepartementet er uredelig.

– Det virker som et dårlig forsøk på å puste liv i president Trumps falske påstander om post-stemmer, sier hun.