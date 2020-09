Jernbanearbeidere fersket etter funn av «man cave»

– Mange New Yorkere har nok fantasert om å slappe av med en kald øl i et prima stykke Manhattan-eiendom, spesielt en som har såpass god kollektivtransportmuligheter, sier arbeidsgiveren om det frekke funnet.

Tre amerikanske jernbanearbeidere er suspendert uten lønn etter at arbeidsgiveren deres fant ut hva de hadde gjort med et hemmelig rom under jernbanestasjonen Grand Central Terminal i byen New York, skriver CNN.

Ifølge Metropolitan Transportation Authority (MTA) sitter de på «overveldende» bevismengder for at de tre, som deriblant inkluderer to arbeidsledere, har brukt rommet på en måte de ikke synes er grei.

Rommet var deriblant innredet med en veggmontert TV, en sovesofa, et kjøleskap, en luftmadrass og mikrobølgeovn, skriver CNN. Ifølge tilsynsetaten The Office of the Inspector General virker det også som at de som innredet rommet har forsøkt å skjule hva det blir brukt til, deriblant et skap som var der for å skjule den relativt store TVen.

– Få er såpass dristige

– Mange New Yorkere har nok fantasert om å slappe av med en kald øl i et prima stykke Manhattan-eiendom, spesielt en som har såpass god kollektivtransportmuligheter, sier inspektør Carolyn Pokorny i Metropolitan Transportation Authority (MTA) om funnet i en uttalelse.

– Men få er såpass dristige at de kaprer et hemmelig rom under Grand Central Terminal og omgjør det til sin egen «man cave», holdt ved like av MTAs ressurser, på passasjerenes bekostning, følger hun opp.

Ifølge MTA er det uvisst hvorvidt rommet ble brukt mens de var på arbeid, eller om det kun ble brukt på fritiden. Det er også uklart hvordan og når rommet ble innredet til sin nåværende form, men ifølge MTA er det en god stund siden de første klagene på de tre arbeiderne først ble meldt inn til dem.

Visste ikke om rommet

I februar i fjor mottok MTA en anonym klage der det sto at arbeiderene «hang der, drakk seg fulle og festet» i rommet. Men den gang ble ikke anklagene undersøkt, skriver CNN.

Ifølge en rapport visste ikke ledelsen ved Grand Central Station en gang at det aktuelle rommet eksisterte, og brannvesenet mener rommet har vært en brannfare, spesielt siden det var rigget opp en TV der, samt at ingen visste hvem som hadde nøkkelen til rommet, som stort sett har vært låst.

– At ansatte gjemmer seg i rommet med døren låst skaper flere faremomenter, inkludert for redningsmannskap som trenger rask adgang til rommet, beskriver lokale myndigheter, ifølge CNN.