Leeds-fansen har noe uoppgjort før historisk derby: – Vi skulle vært der de er nå

Skru tiden to sesonger tilbake, til vårsesongen 2019. I Championship er ikke ting som det pleier. Ennå. Leeds er nemlig på stø kurs mot opprykk og Premier League-comeback under Marcelo Bielsas ledelse.

Så kom den velkjente kollapsen, som så mange ganger før. Tapene kom på rekke og rad. Som om ikke det var nok, så fant Sheffield United formen og snek seg forbi. Opprykksplassen gikk dermed til en lokal rival, og de hvite måtte belage seg på nok en sesong på nest øverste nivå.

Slikt blir ikke glemt i fotballgale Leeds.

– Vi skulle vært der de er nå, sier Leeds-supporter Ryan Higgins til TV 2 i duskregnet utenfor Elland Road.

– Det som skjedde for to år siden var en massiv skuffelse. De tok rotten på oss. Forhåpentligvis kan vi få vår revansje, følger medsupporter Oli Coultas opp.

Historisk derby - første på 19 år

Når The Peacocks tar den 45 minutter lange kjøreturen til bataljen på Bramall Lane, så er det samtidig en historisk begivenhet.

Kampen er nemlig det første Yorkshire-derbyet i Premier League siden 2000/01-sesongen, da Bradford City barket sammen med Leeds. Sheffield United og Leeds har ikke møtt hverandre på det øverste nivået siden 2-2-kampen i mars 1994.

Yorkshire er kjent som kanskje det mest patriotiske fylket i England. Folkene som er derfra, er stolte av regionen. Det å være best betyr derfor ekstra mye.

– Det har alltid vært en stor Yorkshire-rivalisering. Det handler om å være best i Yorkshire. Leeds har hatt deres periode, nå er det Sheffield Uniteds tur.

SUPPORTER: Bryan Knowlen har fulgt Sheffield United i tykt og tynt i 60 år. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

Det sier Bryan Knowlen til TV 2 utenfor Bramall Lane. Han har vært supporter av de røde og hvite i 60 år og er sesongkortholder for 20. året på rad.

– Vi liker ikke Leeds. De har en god manager nå, men det betyr ikke at vi liker dem, sier supporteren som var i ekstase da The Blades snøt Leeds for opprykket for to sesonger siden.

– Det var det beste som kunne skje. Vi har ikke sett oss tilbake siden da, sier han før han stolt viser frem sesongkortet sitt.

– Jeg tror de er redd for oss

Det er derimot Leeds som har startet Premier League-sesongen best av de to lokale rivalene. Sesongåpningen endte med et hederlig tap i 4-3-kampen mot Liverpool, før Marcelo Bielsas menn fulgte opp med 4-3-seier over Fulham runde to.

Sander Berges lag har tapt begge sine kamper, mot henholdsvis Wolverhampton og Aston Villa.

– Laget har vært dårlige uten publikum på tribunen. Det løfter alltid spillerne, og det er synd Yorkshire-derbyet går uten publikum. Spesielt i et derby mot Leeds hadde det gjort en forskjell. Jeg savner det, sier Sheffield United-supporteren.

The Blades' sesongstart gjør Leeds-fansen optimistisk.

– For meg ser de ut som et lag som kommer til å tape, for å være ærlig. Jeg ser ikke på dem som en trussel. Jeg tror de er redd for oss, sier Leeds-fan Paul Whitley.

Svaret fra gatene utenfor Bramall Lane:

– Slik sesongen har vært, og med spillerne Leeds har, så er de favoritter. Spillerne må klare å løfte seg selv på søndag. Vi trenger poeng, konkluderer den mangeårige Blades-supporteren.

