Da Mané ringte hjem og sa han var i Europa, trodde ikke moren på ham

Sadio Mané er blitt en internasjonal superstjerne.

Senegaleseren er en av de viktigste og beste brikkene i et Liverpool-lag som har tatt fotball-verden med storm de siste sesongene.

Champions League-triumf i 2019. Premier League-trofé i 2020.

En del av æren har lynraske, tekniske og effektive Mané. De to trofé-vinnende sesongene har han scoret henholdsvis 26 og 22 mål i alle turneringer, og han ser ikke ut til å stoppe denne sesongen.

Så langt er det blitt to mål på klubbens to Premier League-kamper før mandagens møte med Arsenal hjemme på Anfield.

Reisen har vært fantastisk for klubben og ikke minst for 28-åringen fra Sédhiou i Senegal.

Mot alle odds

For det var langt fra sikkert at han skulle bli fotballspiller. Faktisk gjorde moren alt de kunne for at han ikke skulle ta det valget. Det hører med til historien at Manés far gikk bort da han var sju år.

– Foreldrene mine ønsket ikke at jeg skulle bli fotballspiller. For dem var det bortkastet tid, sier Mané i et intervju med Premier League Productions.

SMILENDE: Sadio Mané intervjues. Foto: PLP

Han skjønte tidlig at han hadde talent på skole- og helgeturneringer i den lille landsbyen der han vokste opp. På dårlige jordbaner utviklet han mange av basisferdighetene som har gjort ham til den spilleren han er i dag.

Frem til han var 14-15 år var dette nivået han spilte på.

– Jeg husker at jeg scoret mange mål og spilte godt. Alle sa at jeg var den beste på skolen, og at jeg måtte reise bort for å prøve å nå drømmen. Det ville være vanskelig å bli fotballspiller i den landsbyen.

Skepsis

Familien strittet imot, men unge Sadio hadde bestemt seg.

– Jeg visste at de ikke ville støtte meg i å være en fotballspiller, så jeg rømte. Reiste bort for å bli fotballspiller. Foreldrene mine var veldig strenge med meg, så å gjøre det var ikke lett.

– Jeg var den første fra landsbyen som gjorde det. Min mor var ikke fornøyd, men familien min aksepterte avgjørelsen.

Mané ble rekruttert til Génération Foot, et akademi i hovedstaden Dakar som har fostret mange av Senegals beste fotballspillere.

– Jeg sa til mor var det den eneste jobben jeg ville ha og at det kunne hjelpe dem. De drømte trodde aldri at jeg kunne bli en fotballspiller. De var ikke overbevist til den dagen jeg ble profesjonell, forklarer han.

– Jeg kom veldig langt, men de hadde sett mange unge gutter som ville bli som meg, men de mislyktes alle sammen. Hun kjente heller ingen som kunne hjelpe meg i å bli en fotballspiller.

Gutten hennes viste imidlertid at han hadde det som skulle til. Som 19-åring ble han hentet til det franske daværende Ligue 2-laget Metz.

– Da jeg ringte og sa jeg var i Europa, trodde ikke min mor på meg med det første, smiler Mané.

Han har tidligere sagt at familien støttet ham da de skjønte at han ikke kom til å gjøre om på avgjørelsen.

Gir tilbake

I Metz spilte han 19 seriekamper og scoret ett mål for laget som rykket ned. Det var likevel nok til at Red Bull Salzburgs speidere hadde merket seg Mané, og tidlig i 2012/13-sesongen ble den unge senegaleseren hentet til Østerrike.

SUKSESS: Sadio Mané feirer Red Bull Salzburg-mål med Valon Berisha og Alan. Foto: Kerstin Joensson

Der ble han en umiddelbar suksess og etter to sesonger hentet Southampton han til England. Etter nye to gode sesonger på sørkysten kom Liverpool bankende på døren i 2016. Resten er historie.

Selv med den nyvunne stjernestatusen har ikke Mané glemt hvor han kommer fra.

I landsbygden der han kommer fra har han hjulpet til med å bygge en moské, en skole og et sykehus. Han har også støttet Senegals myndigheter med en pengegave kampen mot koronavirus.

Men det er langt fra noe han gjør for publisiteten.

– Jeg liker ikke å snakke om det, men jeg prøver å gjøre mitt beste og hjelpe de som trenger det. Jeg vokste opp der, og kjenner mange der.

– Jeg kom veldig langt, fra en veldig, veldig liten bygd. Jeg vet hvordan de har det, og jeg vet at de ville gjort det samme om situasjonen var motsatt.

Arsenal sterkere, men...

Det er tross alt fotballspiller Sadio Mané er og på mandag kommer Arsenal på besøk til Anfield.

Det har vært kattens lek med musen de siste årene: Liverpool har ikke tapt et Premier League-møte hjemme mot London-klubben siden 0-2-tapet i september 2012. Det er blitt fem seirer og to uavgjort med en målforskjell på 25-9 i de målrike oppgjørene.

NÆR SCORING: Sadio Mané mot Arsenal i Community Shield i august. Foto: Justin Tallis

Etter at Mikel Arteta ble ansatt vant imidlertid Arsenal noe heldig 2-1 på Emirates i juli. De tok også Community Shield på straffer mot Liverpool for en måned siden.

– De er mye sterkere nå enn før. De gjør det veldig bra. De har en god manager og gode spillere. De har utviklet et par spillere, noe som er bra for dem, sier Mané.

– Det er slike kamper vi er her for. Vi ser frem til kampen, spesielt hjemme vil vi ta tre poeng. Vi vil gi alt for det. Jeg stoler på meg selv og laget. Jeg er selvsikker, og jeg tror det blir en annerledes kamp enn de to siste og vi kan klare det.

