Medier: Trump vil ha Coney Barrett som ny høyesterettsdommer

Den amerikanske presidenten Donald Trump planlegger å nominere Amy Coney Barrett (48) som ny høyesterettsdommer, melder flere amerikanske medier, blant annet CNN.

De skriver at opplysningene kommer fra sentrale kilder i Det republikanske partiet.

Også det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press (AP) skriver at republikanerne forventer at Trump vil nominere Coney Barrett.

Den 48 år gamle kvinnen fra Louisiana var ikke et overraskende valg.

Trump hadde på forhånd lovet at valget av en ny høyesterettsdommer ville gå fort, og at det ville være en kvinne.

De andre aktuelle kandidatene var Barbara Lagoa og Allison Jones Rushing.

Det er ventet at Trump skal kunngjøre sin nominasjon i USAs høyesterett klokken 23.00 norsk tid lørdag.

Trumps favoritt

Coney Barrett er relativt ung i høyesterettssammenheng, men har en omfattende juridisk bakgrunn.

Hun har blitt regnet som Trumps favoritt.

Hun har siden 2017 vært dommer i en føderal ankedomstol for USAs sjuende distrikt, som omfatter delstatene Illinois, Indiana og Wisconsin. Før det var hun jussprofessor på University of Notre Dame i Indiana, der hun også studerte.

I likhet med Scalia er Coney Barrett en såkalt originalist, det vil si at hun mener at den amerikanske grunnloven fra 1788 må tolkes bokstavelig.

Hun er sterk abortmotstander og mener at dommere ikke skal være bundet av tidligere kjennelser, ifølge nettavisen Politico.

Det kan få betydning for høyesterettsbeslutningen fra 1973, også kjent som «Roe vs. Wade», som fastslår kvinners rett til abort, og som er en torn i øyet på mange konservative i USA.

Ifølge flere analytikere skal Trump ha «spart» Coney Barrett ved tidligere utnevnelser nettopp for at hun skulle bli den som erstatter liberale Ruth Bader Ginsburg.

Steile fronter etter dødsfallet

Trump har sagt at han allerede lørdag vil kunngjøre hvem han nominerer til å overta plassen i USAs høyeste domstol etter Ginsburg, som døde.

HØYESTERETTSDOMMEREN: Kreftsyke Ginsburg døde forrige fredag. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Kreftsyke Ginsburg døde fredag, 87 år gammel. Hun ble fredag hedret i en minneseremoni i kongressbygningen i USAs hovedstad Washington.

Hennes bortgang gir Republikanerne en mulighet til å styrke det konservative dommerflertallet i Høyesterett, der dommerne utnevnes på livstid.

Hvis Trump greier å få en dommer godkjent i det republikanskkontrollerte Senatet før valget, vil seks av ni dommere være konservative og utnevnt av republikanske presidenter, tre av dem av Trump.