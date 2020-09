Forsvarer eksen etter penis-kritikk: – Ekstremt kvalmt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Isabel Raad (26) står opp for ekskjæresten Pierre Louise Olsson (27) etter at størrelsen på penisen hans ble diskutert i en podcast.

Det er tidligere Paradise Hotel-deltaker, Isabelle Eriksen (24), som leder podcasten «Realitypodden».

Episoden som kom ut forrige fredag ble gjestet av kjæresteparet Sandra Fjeldberg og Cristian Brennhovd, begge kjent fra årets sesong av «Ex on the Beach». I samme sesong var også Pierre Louis Olsson deltaker.

Reagerer sterkt

Fjeldberg, som hoppet til sengs med både Brennhovd og Olsson i serien, får spørsmål av Eriksen om hvem som er best i senga av de to guttene, hvorpå hun svarer hennes nåværende kjæreste.

Isabelle Eriksen leder podcasten "Realitypodden" Foto: Paradise Hotel

– Jeg synes jo liksom ikke Pierre har så stor pikk, hvis det er lov å si, legger Fjeldberg til.

– Ok, da veit alle det. Ikke gå til Pierre, folkens, han har liten penis, konkluderer Eriksen.

Olsson har reagert sterkt på uttalelsen i ettertid, og forteller til God kveld Norge at det er både trist og umodent gjort.

– Jeg synes det er galt å snakke om andres kjønnsorganer på den måten. Hadde det vært motsatt, at to karer hadde snakket om hvor «løs» en jentes skjede er, hadde det blitt et ramaskrik. Det er ingen forskjell bare fordi de er jenter, forteller han.

– Kvalmt

Nå mottar Olsson støtte fra ekskjæreste Isabell Raad.

– Jeg velger å forsvare han fordi uttalelsene av disse jentene er ekstremt kvalme og overhodet ikke innafor, forteller Raad til God kveld Norge.

EKSKJÆRESTER: Forholdet mellom Isabel Raad og Pierre Louise Olsson tok slutt i 2018. Foto: God kveld Norge

Raad og Pierre møttes under innspillingen av Paradise Hotel i 2015. I 2018 tok forholdet slutt.

– Pierre er en person jeg bryr meg veldig mye om. Å se hvor forferdelig kvalm oppførsel han blir utsatt for finner jeg meg ikke i å være stille om, forteller hun og legger til:

– Disse to jentene burde virkelig gå inn i seg selv og forstå alvoret av å henge ut et menneske på grunn av penisstørrelsen. Her sitter vi jenter og klager på at gutter snakker dritt om våres kropper og utseendet, men tydeligvis er noen jenter enda verre selv, og det burde slås hardt ned på, understreker Raad.

Legger seg flat

Fredag denne uken la Eriksen ut en tekst på sin Instagram-profil, hvor hun legger seg flat etter hendelsen.

«Ovenfor Dagbladet legger jeg meg helt flat og beklager meg for kommentaren jeg sa etter at min gjest plutselig sier at x har liten tiss. Jeg kan ikke styre hva andre mennesker sier».

Eriksen fraskriver seg også det redaktøransvaret for podcasten.

«Det er ikke jeg som klipper eller bestemmer hva som skal med i podden, men hadde jeg gjort det så hadde jeg klippet dette ut», skriver hun.

Det er Ecentric People som står bak podcasten til Eriksen. Produsent Sebastian Solberg har ikke svart på God kveld Norges henvendelser om saken.