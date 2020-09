Fjerde seier på rad for Lillestrøm

Se høydepunkter i Sportsnyhetene over!

Strømmen ble redusert til ti spillere da Morten Renå Olsen ble vist det røde kortet etter 39 minutters spill. Lillestrøms Fredrik Krogstad scoret på straffe i samme minutt. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0 til Lillestrøm.

Noen minutter etter hvilen doblet Lillestrøm ved Espen Garnås, og et kvarter før slutt økte Lillestrøm ved innbytter Tobias Svendsen. Thomas Lehne Olsen la på til 4-0 for Lillestrøm sju minutter senere. I kampens siste ordinære minutt reduserte innbytter Magnus Tvedte til 1-4 for Strømmen.

Lillestrøm har seks seirer på sine sju siste kamper.

Strømmens Lasse Nordås, Hasan Kurucay og Magnus Tvedte pådro seg gult kort. For Lillestrøm fikk Aleksander Melgalvis, Torbjørn Kallevåg og Magnus Knudsen gult kort. Det røde kortet til Renå Olsen var Strømmens andre utvisning i år.

Christian Moen dømte kampen på Strømmen stadion. 200 tilskuere så oppgjøret.

28. september skal Strømmen møte Ranheim, og Lillestrøm møter Jerv.

Også de andre topplagene vant sine kamper fredag. Dermed er stillingen uendret i kampen om de to plassene som gir direkte opprykk til Eliteserien.

Tromsø troner fortsatt på topp med sine 38 poeng. Det er to poeng foran Sogndal som per dags dato ligger på den gjeve 2. plassen. Ranheim og Lillestrøm ligger henholdsvis tre og fire poeng bak.

Tromsø og Ranheim vant begge 3-1 hjemme mot henholdsvis Grorud og Åsane, mens Sogndal halte i land 1-0-seier borte mot Øygarden.

