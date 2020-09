Etter skrekkbommen opplevde Saltnes noe vakkert: – Det har tatt helt av

Det har vært et spesielt døgn for Bodø/Glimts spillere og trenere.

Hovedtrener Kjetil Knutsen beskriver sine følelser som ambivalente når han møter TV 2 på flyplassen i Bodø fredag ettermiddag, litt over 19 timer etter at kampen mot AC Milan ble blåst av på San Siro.



– Jeg er stolt av prestasjonen, men skuffet over at vi ikke får flere kamper på dette nivået, sier Knutsen fattet.

Glimt var ikke så langt unna. Etter at Jens Petter Hauge reduserte til 2-3 ti minutter ut i andreomgang var det nordmennene som presset på.

Med litt mer tur, og litt mer dyktighet i de avgjørende situasjonene, kunne de klart ekstraomganger og fullbyrdet et nytt mirakel mot storklubben.

En som har kjent ekstra på den tveeggede følelsen etter kampen er Ulrik Saltnes. 28-åringen fra Brønnøysund fikk en enorm mulighet til å utligne på overtid og spikre ekstraomganger, men bommet.

Ved ankomst Bodø Lufthavn var det en preget, men langt fra slagen, Saltnes.

– Det var en utrolig kjedelig bom for min del. Jeg var ufattelig lei meg, og så gikk jeg på telefonen og fikk bare positive og støttende tilbakemeldinger.

Tatt helt av

For å vise at han satte pris på støtten la han ut en melding på Twitter.

– Etterpå har det bare tatt helt av, sier han.

– Det er helt overveldende. Det er ikke ett jævla nett-troll i hele den gjengen. Det er sikkert 1000 positive og ingen negative tilbakemeldinger. Det er nesten vanskelig å ta innover seg og forstå.

Kjetil Knutsen har helt siden umiddelbart etter bommen lagt armen rundt Saltnes.

– Jeg sa til ham at han velger selv hvordan han vil håndtere det. Det var en sjanse som ble brent. Slikt skjer i hver fotballkamp. Det kan gå begge veier, og er egentlig uinteressant for meg. Vi vinner sammen, og vi taper sammen.

Saltnes tror han skal klare å få bommen helt ut av systemet ganske kjapt.

– Jeg har utrolig mange flotte folk som hjelper meg å gå videre etter både opp- og nedturer.

Imponerte uten å være på topp

Den Glimt-spilleren som markerte seg med mest positivt fortegn var Jens Petter Hauge. Ett kanonmål, en strålende målgivende og nesten en til da Saltnes bommet.

Ekstra imponerende når man vet at Hauge spilte med en potensiell lårskade luskende.

– Det utrolige er at han ikke er på 100 prosent. Han har en føling med en strekk, som gjør at han ikke kan løpe på maks fart. Likvel viser han at han er på det nivået. Av de kantspillerne som er utpå der, så er han den beste. Han viser at noen spillere tar nivået de er på. Alt tyder på at han er en slik fotballspiller, sier Knutsen.

Ryktene har gått om at Milan umiddelbart ble interessert i 20-åringen og at de allerede har forhørt seg.

Det tror ikke Glimt-treneren medfører riktighet, men:

– Vi vet jo at han ikke blir lenge i Bodø. Hadde jeg vært Milan-trener, så hadde jeg prøvd å hente ham.

Bestemmer seg snart

– Helt siden jeg takket nei til Cercle Brugge så er det klubber som har vært i kontakt med både meg og Glimt. Om det er tid for å dra ut om noen ukers tid, eller om man skal vente til januar, det må vi bestemme oss for snart, sier Hauge selv.

Han er smigret av det som er blitt skrevet om han og en mulig Milan-interesse etter prestasjonen på San Siro.

– Det er positivt. Man ønsker jo å bli lagt merke til.

Og Bodø/Glimts-trener har følgende melding til eventuelle Hauge-kjøpere:

– Prisen hans er gått opp. Det er i alle fall sikkert.