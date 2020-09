Reagerer på ministerens uttalelser: – De er defensive

Olje- og energiministeren mener det er avgjørende at kommunene får ta del i verdiskapningen, men vil ikke si noe om når det blir aktuelt med lokal kompensasjon.

Torsdag fortalte TV 2 hvordan flere vindkraftkommuner føler seg lurt av vindkraftselskaper.

Både Lund, Sokndal og Sirdal kommuner mener selskapene som eier vindparkene i kommunene deres har brutt flere løfter. Sirdal kommune har stevnet Tonstad vindpark for retten for å få det de mener de har krav på.

Løftene som kommunene mener er brutt er en del av en privatrettslig avtale mellom kommune og utbygger.

– Hvis vi skal få noe ut av utbyggingsprosjektene, er vi tvunget til å inngå slike avtaler med vindparkene. Nå i ettertid ser vi at Sokndal ikke har kommet godt ut av det, sa ordfører i Sokndal, Jonas Andersen Sayed (KrF) til TV 2 torsdag.

Både Sayed og ordfører i Sirdal klandrer regjeringen for situasjonen de nå står i da det ikke eksisterer et nasjonalt regelverk for lokal kompensasjon til vindkraftkommuner.

Ministeren forventer mer debatt

Dagen etter at TV 2 fortalte hvordan kommunene i Rogaland og Agder føler seg lurt, besøkte olje- og energiminister Tina Bru Sokndal kommune, som huser Tellenes vindpark.

Hun er enig i at vindkraftkommunene trenger bedre rammer, men er vag på spørsmål om når disse rammene skal komme på plass.

– At man også får ta del i verdiskapningen lokalt framover er helt avgjørende tror jeg. Men det er først nå vi begynner å se lønnsomhet i prosjektene, sier Bru.

Vindkraftutbygging er subsidiert i Norge, men denne ordningen vil bli avviklet i 2021, forteller ministeren. Bru mener det er unaturlig å skattlegge vindkraft som krever subsidier for i det hele å bli bygget.

– Men jeg er sikker på at den debatten kommer mer og mer. Også fordi vindkraft i Norge er mer lønnsomt nå enn det var før.

Ordføreren er ikke imponert

Ordføreren i Sokndal ble ikke imponert over uttalelsene til ministeren.

– Jeg synes fortsatt de er en smule defensive i regjering og storting når det gjelder det som går på lokal kompensasjon. Dette er noe som har vært vurdert lenge. Og når vi ser verdiene som blir produsert i vindparken allerede i dag så mener jo jeg at vi som vertskommune bør bli bedre kompensert for dette, sier Andersen Sayed.

I november 2019 kunne TV 2 fortelle hvordan Tellenes vindpark i Sokndal hadde inntekter på flere hundre millioner, men samtidig ikke betalte en krone i selskapsskatt til Norge.