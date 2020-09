Andrea (25) måtte overnatte på jobb

Natt til fredag måtte Andrea Bogen (25) sove på et pårørende rom på Ullevål sykehus, da hun ikke kunne ta buss hjem fra jobb.

– Jeg vil egentlig si at jeg er heldig som kan sove på jobb hvis det er ledig plass, sier 25 år gamle Andrea Bogen til TV 2.

Hun jobber som sykepleier på Ullevål sykehus. På grunn av busstreiken ble hun nødt til å sove på jobb natt til fredag.

– Som sykepleiere jobber vi i turnus, og spesielt når man jobber kveld og har dagvakt dagen etter, blir det i utgangspunktet litt få timer søvn, sier hun, og fortsetter:

– For min del bruker jeg 50 minutter på å gå til og fra jobb, så da blir den søvnen forkortet ganske mye. Det var hovedgrunnen til at jeg valgte å sove på jobben, sier hun.

TV 2 har også tidligere fortalt om helsepersonell som har blitt rammet av busstreiken.

Sov på pårørenderom

Dermed ble Bogen nødt til å sove på en sovesofa på et pårørenderom på avdelingen hun jobber på.

– Den tok jeg i bruk i natt. Den var ikke like myk som min egen seng, men det går for en natt, sier hun.

– Dersom busstreiken fortsetter, kan det hende at det blir flere overnattinger på jobben fremover?

– Det kan hende. Jeg må kanskje gå til innkjøp av en sykkel, sier hun.

– Jeg pleier å gå til vanlig, men på sene kvelder og etter lange nattevakter er det litt langt, legger hun til.

Sykepleieren mener at det er flere kolleger som er verre stilt enn henne.

SYKEPLEIER: Andrea Bogen (25). Foto: Privat

– Jeg kan sykle, men jeg har flere kolleger som bor utenfor Oslo og tar buss til toget. Når bussene der begynner å streike, har de et større problem enn meg, sier hun, og forteller at hun kjenner til helsepersonell som har betalt 600 kroner for taxi hjem.

Da TV 2 snakket med 25-åringen fredag ettermiddag, hadde hun endelig kommet seg hjem fra jobb.

– I dag måtte jeg innom sentrum, så da ble det trikk, men jeg ser at det ikke er en spesielt god løsning i lengden. De er overfylte på flere stopp, og i forhold til koronaspredning er det det ikke veldig gunstig hvis det skal fortsette sånn, sier hun.

Streiken trappes opp

Søndag morgen gikk 3800 bussjåfører ut i streik etter brudd i forhandlingene med arbeidsgiverne.

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn.

Dersom det ikke blir enighet, går ytterligere 4568 sjåfører ut i streik fra og med lørdag.

Fra arbeidstidens start lørdag tas bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark ut i streikens andre streikeuttak. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut.

Da vil nesten 8500 bussjåfører landet over være i streik.

TERNINGKAST ÉN: Bogen håper hun slipper mange netter på denne sovesofaen. Foto: Privat

Støtter streikerne

Andrea Bogen understreker at hun støtter bussjåførene i å bruke sin rett til å streike.

– Det er kanskje ikke så fristende med flere netter på sovesofaen på pårørenderommet?

– Nei, det er det absolutt ikke. Den får terningkast én på komfort, sier hun lattermildt, og fortsetter:

– Men det går, det kunne vært mye verre. Det er ikke alle avdelinger som har et pårørenderom, og det er mer synd på de som bor lengre unna og ikke har mulighet til å overnatte på jobb.