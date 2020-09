SISTE: Dronning Sonja sa under sitt besøk på Maihaugen fredag, at det går bra med kong Harald.

– Jeg har sett ham i dag, og det går bra, sa dronning Sonja om kongen da hun ble ønsket velkommen til Maihaugen fredag ettermiddag.

– Han er på bena igjen snart, sa hun videre.

Underveis på besøket møtte dronningen pressen.

– Jeg var innom før jeg reiste opp til Lillehammer, og det ser ut som det går meget bra. Kongen selv er fornøyd og hans lege er fornøyd, sa dronningen på spørsmål fra TV 2.

– Er han på beina?

– Nei ikke ennå. Han skal ta litt prøver, men kommer snart på bena, sa hun.

Innlagt på Rikshospitalet

Fredag morgen ble kong Harald (83) innlagt på Rikshospitalet. Samme formiddag opplyste Slottet at årsaken til innleggelsen skyldes tung pust.

– Kongen er nå til utredning. COVID-19 er allerede utelukket, het det i oppdateringen.

I forbindelse med innleggelsen er kongen sykmeldt.

På Maihaugen

Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig være til stede på Maihaugen i Lillehammersammen fra klokken 16 fredag ettermiddag, under markeringen av at Tuengen allé 1b, som er dronningens barndomshjem, står ferdigstilt.

På grunn av kongens innleggelse er det bare dronning Sonja som deltar på arrangementet fredag ettermiddag.

– Kjære alle sammen, hjertelig takk for gode ord og den store æren. Jeg er dypt rørt. Jeg står i dag som æresborger av Lillehammer. Og som innehaver av nøkkelen til mitt kjære barndomshjem, å få to hjem på en dag, det er ikke dårlig, sa hun fra talerstolen i Lillehammer fredag ettermiddag.

– For familien kommer gode og spesielle minner tilbake, og for den oppvoksende slekt blir det et bilde på hvorledes forfedrene levde, sa hun videre om det ferdigstilte huset på Maihaugen.

Jobbet torsdag

Torsdag var kongen om bord på Kongeskipet hvor han markerte sesongslutt.

– Frem til fredag morgen stod det også i kongekalanderen at han skulle lede statsråd, så det betyr at dette ikke var en planlagt innleggelse, sa Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle tidligere fredag.