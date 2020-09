Dette lyver Linn Skåber om til partneren sin

Skuespiller Linn Skåber (50) gjester kveldens Senkveld sammen med skuespiller og programleder Solveig Kloppen (49).

Skåber har gjort stor suksess med boka si «Til de voksne», og et av kapitlene handler om hemmeligheter. Da hun får spørsmål på om hun selv har noen hemmeligheter for kjæresten sin svarer hun ikke først.

Så kommer sannheten:

– Han tror helt seriøst at jeg veier 60 kilo, ler Skåber.

– Han har aldri fått lov til å løfte meg noensinne, legger hun til.

Ble fersket av kollega

Skuespilleren forteller at hver gang hun skal fylle ut papirer i forbindelse med serier hos TV 2, så lyver hun også om vekten sin.

– Jeg er litt som deg, sier Skåber og ser bort på Kloppen.

– Du tror du er høy, jeg tror jeg er tynn. Da står det alltid 60, flirer Skåber.

En gang ble skuespilleren oppdaget av en kollega, Cecilie Steinmann Neess. Kollegaen så nemlig at Skåber løy og hadde skrevet 60 kilo på et skjema.

– Da sa «Cess»: Jeg tror vi setter på et 1-tall der vi, forteller Skåber, som innrømmer at hun lyver på alle slike skjemaer.

Har ikke blitt fersket

Kloppen, som nylig lanserte sin helt egen bokklubb, innrømmer at også hun har noen hemmeligheter hun har holdt skjult.

HEMMELIGHETER: Linn Skåber og Solveig Kloppen deler sine hemmeligheter i kveldens Senkveld. Foto: Senkveld/TV 2

– Jeg kan egentlig ikke smøre ski, men det tror jeg at jeg har lurt familien min til å tro at jeg kan, forteller hun.

Kloppen skylder på at hun er gift med en Vestlending, som ikke er så vant til godt skiføre, og at de derfor ikke har merket at hun egentlig ikke er god til det.

Skåber spøker med at hun aldri skal gå på ski sammen med Kloppen, men Kloppen har kjapt klar en løsning:

– Vi kan kjøpe felleski da, sier hun.