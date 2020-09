Oilers' kanonsignering: – Han er så god at de dreit i hvilken posisjon han spiller

Stavanger Oilers bekrefter at de har signert forwarden Chad Costello (34).

Amerikanske Costello kommer til siddisene etter to gode sesonger i Krefeld Penguins, der han på 52 kamper har levert henholdsvis 52 og 54 målpoeng.

– Det er en kanonsignering, slår TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik fast.

– Jeg blir overrasket om han ikke blir Eliteseriens beste spiller kommende sesong.

EKSPERT: Bjørn Kr. Erevik Foto: TV 2

Han tror de fleste norske eliteserieklubbene på et eller annet tidspunkt har undersøkt muligheten til å signere Costello.

– Syke tall

Mannen fra Johnston Iowa herjet i East Coast Hockey League, tredje nivå i USA, før han satte kursen mot Europa. Det er nivået der norske klubber stort sett er i stand til å hente på fra amerika, og Costello var i en egen klasse der de siste sesongene.

Perioden fra 2014 til 2017 i Allen Americans utmerker seg, skriver Oilers. Her bokførte Chad sterke 426 poeng på totalt 276 kamper, var kaptein og kunne feire to Kelly Cups (sluttspillet i ECHL) med klubben.



Den siste sesongen over dammen noterte han seg for 122 målpoeng. Nestemann på listen hadde 88.

– Han har levert helt syke tall på det nivået og totaldominert over flere år. I tillegg har han etter det levert meget bra i Tyskland, som er en veldig bra liga. Han scoret blant annet like mange poeng som Jacob Berglund, som herjet i sin tid for Storhamar.

Grep sjansen

Costello spiler på vingen, og selv om Erevik tror Oilers egentlig var mest ute etter en senter, var det et enkelt valg å signere 34-åringen.

– Når de fikk muligheten til å signere ham, tror jeg de dreit i hvilken posisjon han spiller. Han er så god.

De norske toppklubbene har signert mer meritterte spillere før, men likevel tror hockeyeksperten at Oilers' nye spiller vil få en innvirkning som få andre.

Det til tross for at Costello har rukket å bli 34 år.

– I og med at han har levert så utrolig bra de siste to årene, er jeg ikke bekymret for at han er over toppen. Hadde den statistikken vært på vei nedover, så hadde jeg ikke vært så entusiastisk. Nå er det ingenting som tyder på at han ikke kommer til å være god.