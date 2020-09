Fravær-bekymring i barnehagene: – Går med en konstant uro

I St.Hansberget barnehage på Hedensrud i Drammen er det ute-tid og styrer Ellen Winther følger med på ivrige tre år gamle syklister. Alt ser normalt ut, men denne dagen er to av hennes ansatte hjemme med sykdom, og fraværet sammen med smittevernstiltakene preger barnehagehverdagen.

– Da det kom en første bølge med forkjølelse tidligere i høst så var på det meste fire av 20 ansatte borte hos oss, men jeg har jo hørt om andre barnehager som har hatt så mange som 10 av 15 ansatte borte på grunn av forkjølelse og ventetid på test, forteller styrer Ellen Winther som har måttet jobbe hardt for å hente inn vikarer for å dekke opp.

GODT TILBUD: For styreren er det viktig å sikre barna et forsvarlig tilbud. Foto: Anine Hallgren, TV 2

– Når det tikker inn meldinger klokken 12 på søndag om folk som er syke så begynner ringe-jobben til vikarene og da stiger spenningen for om dette går opp, forteller Winther som har drevet den kommunale barnehagen i fem år.

Uro

Hennes barnehage har laget beredskapsplaner for hva som må gjøres hvis hun ikke får kabalen til å gå opp.

– Men det er stadig en sånn følelse og konstant uro vi går med, når er det oss, når må vi stenge fordi vi ikke får tak i nok personale til å gi barna et godt tilbud. Det er ikke bare bare å få tak i folk heller, vi trenger kompetente voksne for at barna våre skal ha det bra, sier Winther til TV 2.

Ber om myndighet

I en undersøkelse fra Utdanningsforbundet har over 800 barnehageledere svart på hvordan situasjonen er i barnehagene. 69 % av styrerne oppga at sykefraværet blant de ansatte har økt etter sommerferien og 44 % av styrerne oppga at de i mindre eller ingen grad har penger til vikarer ved sykdom i tiden framover.

– Det er som et korthus, nå er bemanningen såpass presset at man er usikker på om man klarer å levere et forsvarlig tilbud. Foreløpig har det jo gått, men jeg ser ikke bort fra at enkelte barnehager kan måtte stenge av kapasitetshensyn og ikke bare korona, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet som mener styrerne bør få myndighet til å benytte ulike virkemidler for å sikre barna et godt tilbud.

VIL HA SVAR: Utdanningsforbundet vil ha svar fra kunnskapsminister Guri Melby om barnehagesituasjonen. Foto: Anine Hallgren/TV2

– Nå er det viktigste å sikre forsvarlig bærekraftig drift i barnehagene og derfor må styrerne få myndighet til å justere åpningstid, ta bort måltider av kapasitetshensyn eller stenge hvis de ikke har nok folk til å gi et godt tilbud. Hvis ikke kan vi risikere uforsvarlig drift, sier Steffen Handal og ber om en forsikring fra regjeringen.

– Jeg vil gjerne at kunnskapsminister Guri Melby sier at styrerne skal ha denne muligheten, for det trenger vi nå, sier Handal som mener undersøkelsen avdekker en alvorlig situasjon i barnehage-Norge.

Men konsekvensene av stengte barnehager vil bli veldig store for særlig foreldre og deres jobber?

– Ja det er riktig, men jeg tror at de voksne først og fremst er opptatt av at barna skal få et forsvarlig tilbud og jeg opplever også en velvilje hos foreldrene til at man kan tilpasse tilbudet slik at det er mulig å levere på, sier han til TV 2.

Håper på forståelse

Barnehagelederen i Drammen håper på en forståelse for situasjonen blant myndighetene og foreldrene. For Winther har en løsning vært å rekruttere faste vikarer i «fredstid», altså mens det ennå er forholdsvis rolig.

– Jeg har FAU i ryggen og vi har god dialog, men det er klart vi tenker på at det er ganske mange arbeidsplasser som blir rammet hvis vi må stenge, ikke bare oss, men det er mange foreldre som vil merke det.

– Jeg tror vi skal løse dette, men jeg er spent på hvordan det blir møtt der ute, barnehagen er et veldig viktig tilbud, sier Winther til TV 2.

En krisesituasjon

Kunnskapsminister Guri Melby støtter Handal. Hun forklarer at barnehagene har mulighet til å gjøre tilpasninger dersom bemanningskabalen ikke går opp.

– Det er mulig å stenge noen timer før, en dag eller to, eller en hel dag dersom det er behov for det, sier hun til TV2.

Melby mener foreldre må være forberedt på dette kan skje.

– Vi er i en krisesituasjon, og vi kan ikke forsikre oss mot absolutt alt.