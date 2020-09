«Skal vi danse»-Tarjei får internett til å koke – særlig et spørsmål gjentar seg

Svalastog har fått pikehjertene til å smelte etter at han ble hyret inn som proffdanser i «Skal vi danse».

Danseren forteller at han fikk tusen nye følgere på Instagram i løpet av tre minutter etter den første direktesendte dansen. Han kaller opplevelsen surrealistisk.

– Det har klikka litt på Instagram, ja. Jeg skal ikke lyve. Jeg prøver å ikke ha så mye fokus på det, for det er en jobb det her – jeg må trene Siri (Kristiansen, red.anm.) hver dag og være der for henne. Det er den viktigste jobben. Men det er jo et pluss at folk følger med, sier han til God kveld Norge.

Se intervjuet Svalastog øverst i saken!

SPØRSMÅL: Det har vært mange spørsmål rundt sivilstatusen til danseren. Foto: Skjermdump

Blitt fridd til

22-åringen forteller at han får veldig mange meldinger på Instagram, mange vil på dates, men noen vil enda mer.

– Den første dansen vi hadde var en brudevals, så det var en del som skrev «gifte seg»-meldinger. Jeg tror og håper at det er litt ironisk.

På Jodel er det et spørsmål som særlig går igjen, og det handler om hvorvidt Svalastog er singel og om han er på datingappen Tinder.

– Jeg er på Tinder, ja, men det brukes fint lite. Spesielt nå. Vi er jo i karantene, så jeg får ikke gjort noe fornuftig der, sier han lattermildt.

Han sier at dansepartneren, radioprofil Siri Kristiansen, elsker at det er mye oppmerksomhet rundt ham.

– Hun er blitt min «pimp mama». Hun får mange meldinger hun og. Jeg har skrevet på Instagram at alle henvendelser går gjennom Siri, så hun blir liksom muren foran meg, sier han humoristisk.

NM-stjerne

Svalastog er fra Kristiansand og har danset siden han var seks år gammel.

Til tross for hans unge alder, har han allerde gitt seg som profesjonell danser. Før han ga seg hadde han hanket inn fire NM-gull i aldersbestemte klasser i latin.

Han har også blitt nummer fire med dansepartneren i nordeuropeisk mesterskap.

– Var det ikke litt tidlig å gi seg?

– Man kan vel si det sånn, men det finnes andre ting i livet enn å trene 5-6 timer hver dag og reise Europa rundt og konkurrere. Det finnes andre ting å gjøre, kjente jeg.