– Folk betaler masse penger for søppel

Det som tidligere var luksusklokker forbeholdt rikinger har omtrent blitt allemannseie. Etterspørselen på enkelte modeller er nå så høy at forhandlerne ikke klarer å levere nok.

Selv om du har 100.000 kroner i lommen, er det slett ikke sikkert du får kjøpt deg drømmeklokken. På Rolex sine sportsmodeller i stål, må du i beste fall belage deg på venteliste, i verste fall ikke engang havne der, ifølge Urmaker Bjerke i Oslo.

Svart marked

Samtidig produseres et stort antall falske kopier, som er lett tilgjengelige. Det er med på å skape et svart marked, hvor svindlere selger falske klokker som ekte.

OPPGITT: Kevin Collettmüller og Morten Paulsen sammenligner den ekte og den falske klokken. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Kevin Collettmüller og Morten Paulsen har en litt over gjennomsnittlig interesse for klokker. Begge to er administratorer på «Klokkeriet», Norges største entusiastgruppe på Facebook.

– Vi ser stadig at det dukker opp gode forsøk på svindel. Spesielt på store åpne markeder som Finn.no er man veldig utsatt fordi det er lett for en som har dårlige hensikter å legge ut et produkt og få det til å fremstå som ekte, sier Kevin Collettmüller.

– Mange får skylapper

De forteller om stadig flere fortvilte brukere som har blitt lurt for penger av frekke svindlere. Enda flere forteller om forsøk på dette.

– Det er klart at mannen i gata, som ikke har hatt interessen over lang tid, vil jo kunne bli lurt ganske kjapt.

I det pressede markedet blir enkelte brukte klokker solgt for titusener av kroner mer enn nypris. Adminstratorene tror at dette gjør at det går litt for fort i svingene hos ivrige kjøpere.

– Det er mange som får litt skylapper. «Der er klokken jeg har lyst på!», og så glemmer de alt rundt, som å sjekke, og så går de på en skikkelig smell altså, sier Collettmüller, og legger til:

– De ender jo opp med å betale tilsvarende det en ekte klokke koster for noe som er søppel!

Stadig forsøker svindlere å få innpass på Facebook-gruppen for å selge falske klokker. Administratorene forteller om mange tips om personer med urent mel i posen. Dette har gjort at listen over blokkerte brukere nå har kommet opp i nesten 1300, mange av dem mistenkt for forsøk på å lure andre for penger.

– Det er helt klart noen som tjener gode penger på dette. Og de popper opp under et navn, gjerne på Finn.no, opererer der en stund, forsvinner og dukker så opp med nye navn, og selger fortsatt de samme klokkene.

Paulsen og Collettmüller blir oppgitt av tanken på at vanlige folk med vanlige jobber, som gjerne har spart i mange år for å kjøpe drømmeklokken, ender opp med å bli lurt.

– Det er utrolig sleipt. Folk betaler masse penger for noe som de gjerne har spart til. Det kan være noe du virkelig har gått inn for, og så ender du opp med en verdiløs gjenstand, sier Paulsen.

Sammenlignet du klokkene i forsidebildet?

Den til venstre er falsk. Den til høyre er ekte.