Store nedbørsmengder på vei - ber båteiere ta grep

Det er ventet så store nedbørmengder på Østlandet i helgen at meteorologene har sendt ut farevarsel og politiet kommer med OBS-melding.

Den siste uka har mange i vårt langstrakte land måttet tåle ekstremvær av ulike varianter. Uværet har herjet og veltet trær over veier og biler, mens intens nedbør har ført til en rekke små og store ras.

Men høststormene vil ikke gi seg helt med det første.

Meteorologene har nå sendt ut gult farevarsel på grunn av at det er ventet store mengder nedbør fra natt til lørdag og frem til lørdag ettermiddag.

OBS-melding fra politiet

Farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold.

Meteorologene opplyser at det er ventet mellom 40-60 millimeter på 12 timer, og mest nedbør blir det lokalt i Buskerud og Telemark.

#Oslo OBS melding til alle båteiere og båtdisponenter. Pga fare for store nedbørsmengder og stiv kuling utover natten, ber vi alle om å merke uregistrerte farkoster og sørge for at båt og utstyr er sikret ekstra godt. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 25, 2020

Politiet i Oslo går ut med en OBS-melding til alle båteiere før natten.

– På grunn av fare for store nedbørsmengder og stiv kuling utover natten, ber vi alle om å merke uregistrerte farkoster og sørge for at båt og utstyr er sikret ekstra godt, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Kaotiske tilstander

Uværet har satt sine spor flere steder i Nord-Norge. Onsdag ble Lofoten og Vesterålen rammet av kraftige vindkast og mye uvær. Dette forflyttet seg nordover natt til torsdag, og det ble meldt om kaotiske tilstander i Troms og Finnmark.

Flere steder i Lofoten og Vesterålen ble det mål vindkast på over 40 meter i sekundet.

Også i hovedstaden har det vært mye vind de siste dagene. Torsdag meldte brannvesenet i Oslo om et tre som hadde blåst over en bil.

Nå kommer vinden igjen til å ta seg opp i #NordNorge 🌬️Det vil blåse nordvestlig sterk kuling, og i natt kan det bli liten storm mellom Nordkapp og Vardø. Lavtrykket raser raskt nordøstover, og vinden avtar allerede i kveld i Nordland og lørdag morgen i Finnmark. pic.twitter.com/I31c0j8ZF9 — Meteorologene (@Meteorologene) September 25, 2020

– Det er kraftig vær samme hvor du er i landet, sa meteorolog Isak Slettebø til TV 2 tidligere i uken.

Uværet fortsetter

Uværet ser ut til å fortsette inn mot helgen, spesielt i Nord-Norge. I skrivende stund er det et lavtrykk som brer seg nordover, og vil føre med seg sterk vind.

– Det blir nok ikke fullt så ille som de foregående dagene, men akkurat nå ser det ut til at det blir sterk kuling, mye regn og regnbyger i Troms og Finnmark, sier meteorolog Roar Inge Hansen.

Han forteller at det er et lavtrykk over Bodø som trekker seg nordover. Derfor blir det bedring i Nordland og sørlige deler av Nord-Norge inn mot helgen.

Mye nedbør

Sør-Norge slipper unna uværet fredag, men også her vil man oppleve en del vind.

– Det er et lavtrykk som utvikler seg i Danmark, og som er på vei opp Skagerak. På Sørlandskysten vil man derfor få sterk kuling fra øst i morgen, forteller Hansen.

Ifølge meteorologen kan det komme opp mot 50 millimeter med nedbør sør på Østlandet, og videre mot nordlige deler av Sørlandet.

– Men nedbøren vil avta, forsikrer han om.

Ber båteiere om å forberede seg

Hovedredningssentralen skriver på Twitter at de ber alle båteiere om å sikre fortøyninger.

– Vi ber også eiere av kajakker, kano, joller og brett om å sikre disse på land. Vi har i det siste hatt mange unødvendige aksjoner med drivende fartøyer, som har drevet av på grunn av vær, skriver Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Hovedredningssentralen henstiller alle #båteiere om å sikre fortøyninger. Vi ber også eiere av #kajakker/#kano/#joller/#brett etc om å sikre disse på land. Vi har i det siste hatt mange unødvendige aksjoner med drivende fartøyer, som har drevet av pga vær. https://t.co/yeso0aMndq — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) September 25, 2020

Her blir det varmt

På Vestlandet og i deler av Trøndelag kan man derimot se fram mot en varm helg.

– I området rundt Bergen kan det komme opp mot 15 grader i morgen, og 20 grader på søndag, sier Hansen.

Men han presiserer at Vestlandet også vil bli rammet av lavtrykket, men at det kun vil bli sprette regnbyger i indre Vestlandet.

– Lavtrykket fra Skagerak vil svekkes i løpet av helgen, og det kommer etter hvert varmere luft opp, som vil gi høye temperaturer, forklarer Hansen.

På Østlandet vil man ikke få temperaturer over 15 grader på grunn av lavtrykket, og vinden som kommer fra nord. I Nord-Norge kan man bikke 10 grader på en god dag, ifølge Hansen.

– Men det blir fint i hele Nord-Norge i slutten av helgen. Jeg tror ikke de når 15 grader før til neste uke, sier han.

Det er sendt ut gult farevarsel på regn fra natt til lørdag til lørdag ettermiddag for #Buskerud, #Telemark, #Vestfold, #Østfold, #Oslo og #Akershus. Det er ventet mellom 40-60 mm på 12 timer, og mest nedbør blir det lokalt i Buskerud og Telemark 🌧️ pic.twitter.com/MpzpcbOZGM — Meteorologene (@Meteorologene) September 25, 2020

Nattefrost

Meteorologen advarer mot nedbør som faller som snø. I Ofoten og Troms er snøgrensa ifølge Hansen helt nede på 200 - 400 meter fra lørdag kveld, mens i Sør-Norge er grensa på mellom 600 - 900 meter.

– Vær oppmerksom på at det kan komme nattefrost litt opp i høyden, sier han.

Allerede torsdag var det ventet snø på Saltfjellet i Nordland.

Meteorologene på Twitter opplyser at det er sendt ut gult farevarsel for snø i høyden. Fra natt til lørdag ventes det