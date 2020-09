Koronatiltakene: Mental Helse-lederen isolerte seg selv

Organisasjonen Mental Helse jobber for å bedre psykisk folkehelse. Lederen gikk selv på en smell og selvisolerte seg da koronatiltakene var på det mest gjennomgripende.

Koronatiltak som har satt store sosiale begrensninger har påvirket mange under pandemien.



Landslederen for organisasjonen Mental Helse, Jill Arild, fikk selv kjenne på hvordan et smittevernpreget samfunn endret livet hennes.

– Det er nok mange som har selvisolert seg, som meg selv. Jeg lullet meg inn i en kokong, forteller hun til TV 2.

Tiltakene trigget isolasjonen

Mental Helse-lederen setter sin egen selvisolering i sammenheng med tiltakene mot koronasmitten.

– Det handlet om at jeg ikke følte tilhørighet.

– Var det noe som ble trigget av koronatiltakene?

– Ja, koronatiltakene trigget det, jeg føler at det gjorde det med meg. Koronaen bidro nok til at det varte såpass lenge som det gjorde, det var liksom greit å bare isolere seg hjemme. Terskelen for å være sosial ble veldig mye høyere, forteller hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no

Kors på Halsen sin chattetjeneste

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

– Hele landet var jo stengt ned, og da var det mer legitimt å bare være borte. Så går man inn i en veldig destruktiv tankegang om at jeg ikke har noe å bidra med, at jeg ikke er bra nok for noen, sier hun.

Psykologiprofessor Asle Hoffart ved Universitetet i Oslo har tidligere forklart til TV 2 hvordan følelsen av utilstrekkelighet og isolasjon kan ha en selvforsterkende effekt.

– Hvis man ikke har så mye kontakt med andre og ikke blir invitert ut, så kan man begynne å tenke at andre har det mye bedre enn seg selv. Da kan man begynne å tenke negativt om seg selv, og at «jeg er ikke verdt å være sammen med». Da vil man kunne trekke seg og heller ikke selv søke sosial kontakt. Det blir selvforsterkende, uttalte Hoffart.

Kom seg tilbake på jobb

Jill Arild klarte gradvis å komme seg ut av tilstanden, rett og slett ved å bestemme seg for å komme ut av kokongen og tilbake på jobb.

I dag er hun tilbake på jobb et par dager i uken.

Hun er takknemlig for det som møtte henne da hun våget å ta steget tilbake til arbeidsplassen.

– Det som var veldig godt for meg, var måten jeg ble tatt tilbake på. De så ikke på meg som en som hadde sviktet og lidd et stort nederlag. Jeg ble ønsket velkommen og alle var glade for å se meg. Det hjalp meg veldig.

– Konsekvenser vi ikke har sett ennå

Det har vært betydelig større pågang på Mental Helses hjelpetelefon etter at koronatiltakene ble satt inn i vår. Også mer ressurssterke mennesker henvendte seg, og det handlet ofte om å takle nettopp isolasjon hjemme, og fravær av normal sosial kontakt med andre.

Organisasjonen mener at langvarige tiltak vil kunne resultere i store menneskelige og økonomiske konsekvenser i form av at mange vil slite psykisk og trenge behandling.

– Dette er konsekvenser vi ikke har sett ennå, sier Jill Arild.