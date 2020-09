USAs hemmelige knivrakett drepte toppterrorist

Angrepet i nordvestlige Syria skjedde for om lag to uker siden, følge New York Times.

Talsperson major Beth Riordan for U.S. Central Command (CENTCOM) bekrefter at det ble utført et angrep nær Idlib 14. september, men vil ikke gi ytterligere kommentarer om hendelsen.

Angrepet skjedde med et såkalt R9X Hellfire-missil, populært kalt «Ninja», som skiller seg fra det Hellfire-missilene med eksplosive stridshoder som nok er mer kjent.

Knivbombe

I stedet for eksplosive stridshoder, fyrer nemlig «Ninja»-missilene av raketter på rundt 45 kilo, som er designet for å knuse taket på målets kjøretøy.

Dersom metallmissilet ikke gjør jobben, vil de seks lange knivbladene som er brettet inn i det, trolig gjøre det. Sekunder før missilet treffer målet, springer knivene ut, og kutter opp alt de møter på sin vei.

Årsaken til at eksplosivene er byttet ut med knivblader, er at sivilister skal skånes fra skadene som oppstår av en eksplosjon.

Brukes mot enkeltmål

Våpenet ble utviklet for nesten ti år siden, etter at president Barack Obama la press på at man måtte jobbe med å redusere skader og sivile dødsfall i landets krig mot terrorisme.

Ifølge amerikanske myndigheter har våpenet trolig blitt brukt rundt seks ganger de siste årene.

Ifølge New York Times bruker man ofte konvensjonelle missiler med eksplosiver når målet er grupper eller såkalte høyverdi-mål i møte med andre militante. Når man er ute etter å ta en enslig leder, er det derimot R9X som er det foretrukne våpenet.

Toppleder drept

Ifølge amerikanske kilder var det Sayyaf al-Tunsi som ble drept i angrepet. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder det samme.

Sayyaf al-Tunsi, som var fra Tunisia, var en nøkkelspiller i planleggingen av al-Qaeda-angrep mot vesten.

– I Syria har Hurras al-Din, en gruppe som består av flere al-Qaeda-veteraner, lidd flere tap av viktige ledere og spesialister, sa Christopher Miller, lederen av USAs nasjonale antiterrorsenter torsdag.