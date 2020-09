Nordmann inn som hovedtrener for storklubb

TV 2s ekspertkommentator Halvor Gulestøl går inn som hovedtrener for Counter Strike-laget til e-sportklubben Dignitas.

Drøyt ti måneder har gått siden e-sportklubben Dignitas meldte sin tilbakekomst til Counter Strike. De hadde samlet fire av spillerne fra et av de mest dominerende Counter Strike-lagene i historien og sammen med et ungt norsk talent i 19 år gamle Håkon «Hallzerk» Fjærli, var det knyttet store forventninger til laget.

Hittil har dog resultatene ikke stått til forventningene og den siste måneden har laget gjort flere endringer. For knappe to uker siden besluttet de å benke to av sine spillere, svenskene Richard "Xizt" Landström og Christopher «GeT_RiGhT» Alesund, grunnet dårlige resultater.

I dag bekrefter klubben at Halvor Gulestøl går fra rollen som analytiker og tar over jobben som hovedtrener for Counter Strike-laget.

Til TV 2 sier Gulestøl at overgangen definitivt byr på et større ansvar enn før, men at det er en utfordring han ser frem til.

- Helt ærlig hadde jeg ikke sett for meg meg selv i en trenerrolle på starten av året, men etter å ha vært mer og mer involvert med laget på daglig basis føltes det mer naturlig ut enn jeg hadde trodd det skulle være, forteller han.

Dignitas er en klubb med rik historie i Counter Strike, og også på tvers av flere e-sportgrener, for Gulestøl er det et klart mål å være med å kjempe i toppen.



- Det er et lag som har vært synonymt med å konkurrere på det høyeste nivået, og det er noe vi ønsker å fortsette med gående inn i 2021 også. Jeg ser positivt på framtiden og tror vi skal klare å overraske folk når vi kommer i gang, sier han.

På spørsmål om hva som blir det mest utfordrende med overgangen peker han på det å finne en balanse sammen med spillerne.

- Det blir nok en blanding av å finne ut hvordan jeg kan bidra mest effektivt for spillernes del, gitt at dette er en ny rolle for meg - og å finne en fin balanse på hvor mye man skal holde/ta tak i spillerne, korrigere o.l. uten å låse dem helt.

Dobbel norsk

Selv om norsk Counter Strike fortsatt ligger noen steg bak våre naboer i Danmark og Sverige har vi noen profiler på den internasjonale scenen som enda ikke har fått vist sitt fulle potensial.



19-åringen Håkon «Hallzerk» Fjærli fikk muligheten i sitt liv da han i Januar ble signert for Dignitas. Dessverre har ikke den unge spilleren fått sjansen til å vise seg frem på en stor turnering, ettersom alle de store turneringene er blitt spilt online på grunn av Covid-19.

Gulestøl forteller at vi definitivt ikke har sett det beste av Fjærli enda og at han ser frem til å jobbe enda tettere på det unge talentet.

- Jeg ser veldig frem til å jobbe tettere med Håkon. Han er et kjempetalent som har enda mer inne enn det folk har fått sett til nå, sier han.

Håkon «Hallzerk» Fjærli ser frem til å få ny trener og to nye spillere på laget. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

Håkon Fjærli forteller til TV 2 at han har stor tro på at Gulestøl vil passe godt inn i trenerrollen og at han hittil har vært en sterk ressurs for klubben.

- Halvor har vært med oss i flere uker nå og man merker at han og Friberg jobber veldig hardt med å fikse kartene våre. Han legger ned mye tid for å gjøre oss som lag bedre, noe som gir oss som spillere mer motivasjon til å legge inn mer tid selv, forteller han.

Klubben har foreløpig holdt kortene tett til brystet hva angår nye signeringer, men Fjærli ser en lys fremtid for det som kommer til å være mer eller mindre et nytt lag.

- Med Halvor som trener og at vi får to nye spillere etterhvert tror jeg vi har en lys framtid i vente. Jeg gleder meg til vi får startet opp på nytt igjen, sier han.

På spørsmål om hvilke forventninger han har til de nye tilskuddene i laget er Fjærli klar.

- Jeg har samme forventning til Halvor som jeg har til de nye spillerne vi skal signere, at de jobber hardt for å bli bedre som et lag, avslutter han.