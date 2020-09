Skoler og barnehage stengt – forventer flere smittede

Øygarden kommune har satt elever ved to barneskoler i karantene og stengt en barnehage etter flere nye smittetilfeller.

Øygarden kommune i Vestland fylke har fått 14 nye smittetilfeller de to siste dagene. Fredag ble tre klassetrinn ved to skoler satt i karantene. En barnehage er helt stengt.

– Vanligvis er det yrende liv her med mange små elever som har undervisning. Det er veldig uvant at det er så stille her, sier rektor ved Knappskog skole, Odd Erik Kjeldstad til TV 2.

UVANLIG STILLE: Rektor ved Knappskog skole, Odd Erik Kjeldstad, merker godt at 72 elever er satt i karantene. Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

Barneskolen har satt hele første og tredje trinn i karantene, til sammen 72 elever. En elev på tredje trinn har fått påvist smitte. På det første trinn er det mistanke om smitte, og derfor er elevene satt i karantene frem til prøvesvar foreligger.

Innført strenge tiltak

Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H), ser alvorlig på situasjonen. Kommunen innførte torsdag strenge tiltak. Kun ti personer får lov å samles privat. På offentlige arrangement har kommunen gått ned fra 200 til 50 personer som får lov til å samles.

– Jeg håper tiltakene vil kunne redusere ytterlig smittespredning, selv om vi forventer flere smittede de neste dagene, sier Indrevik.

FLERE SMITTEKILDER: Ordfører Tom Georg Indrevik (H) sier smitten i kommunen ikke stammer fra ett utbrudd, men flere. Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

De 14 nye smittetilfellene har alle kjent smittevei, men hvor smitten kommer fra sier ordføreren lite om. Øygarden grenser til Bergen kommune, hvor det har vært mye smitte de siste ukene.

– Smitten kan komme fra Bergen, men det kan også gå andre veien, sier ordføreren.

Bekymrede ansatte

I tillegg til Knappskog skole er et trinn på Spildepolden barneskole i karantene. Hele Stranda barnehage i Øygarden er stengt. Hvor lenge den vil være stengt, vil kommunen vurdere fortløpende sier ordføreren.

Rektoren ved Knappskog sier de vil legge til rette for hjemmeundervisning for elevene som nå er i karantene.

– Vi håper og tror at vi ikke kommer i en situasjon der vi må stenge ned. Vi jobber hele tiden med å begrense smitten, samtidig som vi må trygge foreldre og våre ansatte som er bekymret, sier Kjeldstad.

Nytt dødsfall i Bergen

Fredag var det registrert 1397 personer med smitte i nabokommunen Bergen. Siden torsdag morgen er det registrert 10 nye smittetilfeller i alderen 17 til 67 år, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

En person døde med Covid-19 ved Fyllingsdalen sykehjem natt til fredag. Personen var beboer ved Gartnermarken omsorgsboliger. Til sammen har tre beboere ved Gartnermaken dødd med viruset.