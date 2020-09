Prinsesse Eugenie er gravid

Prinsesse Eugenie, barnebarn av Dronning Elizabeth, venter barn med sin ektemann Jack Brooksbank. Barnet er ventet å komme i januar 2021.

Prinsessen er den yngste datteren til Prins Andrew og Sarah Ferguson.

– Hennes kongelige høyhet prinsesse Eugenie og Jack Brooksbank er glade for å kunne annonsere at de venter et barn tidlig i 2021, opplyser Buckingham Palace fredag.

– Kongefamilien er svært glade for denne nyheten, opplyser de videre.

Prinsesse Eugenie og Brooksbank giftet seg i Windsor i oktober 2018.

Barnet de venter vil bli det niende oldebarnet til den britiske dronningen.

Barnet vil bli nummer 11 i arverekken til den britiske tronen.