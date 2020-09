18-åringen skjønner ikke hvorfor han ikke får jobb: – Diskriminering suger

Novak Daniels (18) kaller arbeidsgivere som ikke vil ansette ham for «gammeldagse».

Den australske punkeren har lenge stått uten jobb, og han er sikker på at det er utseendet hans som er årsaken.

Sunshine Coast-tenåringen har hanekam og piercinger i både leppa, nesa, øyenbrynet og mellom øynene. Han bruker ofte mørk sminke i store deler av ansiktet, i tillegg til kjettinger rundt halsen.

I et intervju med Sunshine Coast Daily, påstår han at arbeidsgivere er gammeldagse som ikke vil ansette en som ser ut som ham.

Flere ganger har han fått komme til jobbintervju, men, etter at arbeidsgiveren har sett ham, blir det stille.

Dette har ført til at han nesten ikke har noen arbeidserfaring.

– Jeg har bare litt erfaring fra en kontorjobb og noen måneder som barista, sier han til nettstedet.

Banner og drikker

Daniels gjør stor suksess på TikTok, hvor han har 56.000 følgere.

I videoene han legger ut både der og på Instagram, har han på seg mørk øyesminke og mørke klær, og han danser, røyker, drikker og banner.

I en av videoene, som er sett 1,8 millioner ganger, klager han på arbeidsgivere.

MOTLØS: På TikTok forteller Novak Daniels at han ikke klarer å forsørge seg selv. Foto: Skjermdump

Han forteller at han har høy arbeidsmoral og er en pålitelig kar, men at han ikke ønsker å endre utseendet sitt for å få jobb.

– Jeg må begynne å jobbe fordi jeg ikke kan forsørge meg selv ved å ikke gjøre noe, men jeg har ikke lyst, skriver han over videoen på TikTok.

Tror han er en trøblete tenåring

I intervjuet med Sunshine Coast Daily, sier han at han har søkt på alt ifra kaféjobber til gartner- og sveiserjobber.



Han har fått avslag på hver eneste søknad.

Daniels sier at utseendet hans gjør overskygger det faktum at han er dyktig i jobben sin.

– Jeg synes at de er veldig gammeldagse, og tror at jeg bare er en trøblete tenåring. Jeg kler meg slik for å uttrykke meg. Jeg har ikke lyst til å passe inn i systemet, fordi systemet er ødelagt, sier han til nettstedet.

Videre forteller han at han føler seg diskriminert.

– Jeg er meg selv. Hvis folk får lov til å velge å diskriminere meg og be meg om å ta ut piercingene, så gjør de det, sier han.

Etter å ha stilt opp i flere australske medier, har antall videovisninger på TikTok-sidens hans eksplodert.

I en av de nyeste videoene sine, viser han frem kommentarfeltet under flere av artiklene om ham.

– Folk skriver fæle ting om meg. Jeg håper at min historie kan åpne øynene til noen. Diskriminering suger, sier han i videoen.

Rekordmange arbeidsløse

Svært mange australiere har mistet jobben som følge av koronapandemien.

I juli meldte NTB at Australias arbeidsledighet har nådd 7,4 prosent, som er det høyeste som er registrert i landet på over 20 år.

I juni steg arbeidsledigheten med 0,3 prosent opp til 7,4 prosent. Det samlede arbeidsledighetstallet er på 992.300.