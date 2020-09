Solskjær: – Det er respektløst mot Donny van de Beek

Se Brighton - Manchester United lørdag fra kl. 13.00

Flere store stjerner, deriblant Dortmunds stjerneskudd Jadon Sancho, er blitt koblet til Manchester United gjennom sommeren.

Men så langt er midtbanespilleren Donny van de Beek den eneste nye spilleren Ole Gunnar Solskjær har hentet til Old Trafford i dette overgangsvinduet.

På fredagens pressekonferanse minnet journalistene om at klubber som Chelsea, Liverpool og Manchester City alle har brukt betydelige summer på forsterkninger, mens Donny van de Beek som nevnt er den eneste Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har fått kloa i.

Spørsmålet fra salen fikk Solskjær til å reagere.

– Jeg mener dere viser Donny manglende respekt når dere sier at han er den eneste, for han er en toppspiller og han har styrket troppen vår. Vi må bare fokusere på oss selv. Andre klubber har gjort det de har gjort og har gjort det de har følt de har kunnet gjøre på overgangsmarkedet. Vi må bare fokusere på oss selv, sa Solskjær.

– Vi jobber hardt for å ha en konkurransedyktig tropp. Og om vi har noe nytt å komme med, så vil vi oppdatere dere, slo han fast.

Solskjær måtte samtidig nok en gang svare på spørsmål om han mente troppen var godt nok forberedt denne sesongen.

– Jeg sa vi manglet litt med tanke på fysikken og forberedelsene. Det var det jeg viste til (etter 1-3-tapet mot Palace, red. anm). Det er spillere her som ikke vil få spilletid, og noen av dem vil ikke være fornøyd med å få spille så lite som de gjør, og mener de fortjener mer. Men igjen, det er en lang og hardt sesong så laget vi starter med i Premier League kommer ikke til å være det samme i runde ti som i sesongavslutningen. Det er opp til hver spiller å sørge for at de gjør seg klar til å spille for start og komme inn på laget med å jobbe hardt hver dag, konkludeerte han.

Manchester Uniteds norske manager har tidligere uttalt at han kom til å sende spillere på ferie i løpet av sesongen for å få hviletid.

Den uttalelsen står han ikke lenger fast ved.

– For å håndtere det så må du først og fremst ha en stor tropp. Verden har endret seg for spillerne med tanke på å reise på ferie, så for øyeblikket er ikke det et tema. Så for øyeblikket er alle tilgjengelige, varslet Solskjær, før han utdypet:

– Dersom en spiller reiser utenlands på ferie, så kan de bli satt i karantene, og plutselig miste formen sin. Derfor kan jeg selvsagt ikke tenke på å sende spillerne på ferie nå, poengterte han.

