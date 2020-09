Mener flere kan bli nødt til å endre karriere

BARE BUSINESS (TV 2): Bemanningstoppen har tre klare råd til de der ute som nå er bekymret for å gå permittert eller arbeidsledig i lang tid

Da koronapandemien førte til nedstenging av Norge i mars, fikk det umiddelbar effekt på oppdragene til bemanningsselskapet ManpowerGroup.

Manpower er ledende innen bemanning til privat og offentlig sektor i Norge, og dekker bransjer som både opplevde full stopp og enda mer arbeid som følge av pandemien.

Da har mange jobbsøkende måttet være endringsvillige, forteller Maalfrid Brath, konsernsjef for ManpowerGroup Norge, Norden og Baltikum, i TV 2-programmet Bare business.

Kokk til apotek

– Det er mange historier, for eksempel en helikopterpilot som over natten fikk noe annet å gjøre, eller en kokk som vi klarte å sette ut til en apotekkjede, sier hun og fortsetter:

– Så over natten klarte vi å hjelpe folk ut der hvor det var økt behov, men selvfølgelig ikke alle. Vi skulle gjerne ha kunnet hjelpe alle ut i ny jobb, forteller Brath.

Særlig innenfor dagligvarehandelen og logistikk, med blant annet frakt av varer, har det vært stort behov for folk gjennom det siste halvåret. Men også innenfor IT-sektoren og helse har det vært økt behov.

Problemet er at det ofte er manglende kompetanse til de ledige stillingene - særlig kan det gjelde IT-bransjen og helsesektoren.

Brath har derfor tre klare råd til de der ute som nå er bekymret for å gå permittert eller arbeidsledig i lang tid:

1. Tenk alternativt. Du kan ikke bare vurdere å jobbe innenfor det du har bakgrunn fra. Tenk på hva annet du kan ha lyst til å gjøre.

2. Bruk tiden nå til å få påfyll av kompetanse. Særlig hvis du har funnet ut noe alternativt du kan gjøre, så trenger du kanskje et kurs for å få det til.

3. Vær aktivt ute i arbeidslivet. Ta kontakt med potensielle arbeidsgivere eller bemanningsselskaper.

Noen lyspunkter

Manpower gjør jevnlig undersøkelser blant arbeidsgivere til et arbeidsmarkedbarometer.

Den siste undersøkelsen viser at pandemien legger en demper på forventningene til arbeidsgivere om behovet for nye ansatte utover høsten og vinteren.

– Optimismen er ikke akkurat stor, så jeg tror at det kommer til å bli et ganske nøkternt arbeidsmarked i tiden som kommer. Men det er noen lyspunkter, nettopp innenfor IT-sektoren og logistikk. Men også innenfor bygg- og anleggsbransjen. Der ser vi tegn til at aktiviteten nå tar seg opp igjen, sier Brath.

En del bransjer som har vært sterkt preget av pandemien, begynner nå å komme tilbake. Men ikke alle.

Innenfor reiseliv, som er blant næringene som er hardest rammet, mener Maalfrid Brath at fritidsreiser vil ta seg raskt opp når en vaksine er på plass. Bedrifter fokusert på forretningsreiser kan få mer langsiktig negativ effekt, fordi flere har fått øynene opp for digitale møter.

Nye karriereveier

Uansett korona minner Brath om at flere bransjer i flere år har hatt økt behov for ansatte. Og dette behovet vil fortsette framover.

– Håndverkere - snekkere, rørleggere og elektrikere - er på toppen av listen av hva som trengs i årene framover. Dette er svært etterspurt i Norge, og det er derfor vi nå må ha noen fra utlandet. Ellers får vi jo ikke jobbene gjort, sier Brath og fortsetter:

– Vi vil trenge flere ingeniører og flere IT-spesialister. Og med en aldrende befolkning så trenger vi også mange flere innenfor helsesektoren, både helsefagarbeidere, sykepleiere og leger, sier Brath.

– Må flere av oss være forberedt på å gå over i andre bransjer?

– Ja, det tror jeg. Og det snakket vi om også før korona. At vi må regne med å ha mange karrierer i løpet av et yrkesliv. Kanskje det viktigste du lærer på skolen er å bli læringsvillig. Dette tror jeg blir enda mer aktuelt framover, at vi må tenke alternativt og å tørre å skifte karriere og yrke gjennom livet, sier Maalfrid Brath.

