– Barn ned i 11-årsalderen frakter våpen og narkotika for gjenger

I en ny bok slår han alarm om faren for «svenske tilstander» i Groruddalen.

– Jeg mener samfunnet har sviktet i å forstå hvor alvorlig det er at unge faller utenfor, sier Bøhler.

I deler av Groruddalen dropper nesten halvparten av elevene ut av videregående skole. Da er det enkelt for kriminelle gjenger å rekruttere noen av dem. Men gjengene er også på jakt etter langt yngre barn og unge.

– Hver gang blir jeg like forbanna og lei meg over at kriminelle nå kynisk bruker barn ned i 11-årsalderen. Metoden deres er stygg overfor barn som ofte kommer fra fattige, ressurssvake familier, forteller Bøhler.

Blir satt i gjeld

Rekrutteringen av barn skjer gradvis. Først kan gjenglederne spandere noe mat, så lar de kanskje barna prøve litt hasj. I neste omgang blir alt barna har fått, gjort om til gjeld. Den betales ved å selge eller gjemme narkotika og våpen for eldre gjengmedlemmer og gjengledere. Det blir en ond spiral. Greier ikke barna å gjøre opp for gjelden, blir det trusler og vold.

Rekruttering av barn i gjengmiljøet skjer gradvis, forteller Jan Bøhler i boka Østkantfolk. Foto: Aage Aune / TV 2

Mellom blokkene på Haugenstua hilser Jan Bøhler til høyre og venstre. Et par med munnbind stopper opp og ber ham fortsette med politikk.

– Du må stå på videre. Vi trenger sånne folk som deg. Litt tak og litt trøkk, og som kjenner til gjengene, sier mannen bak munnbindet.

Bøhler vokste opp i blokkene på Kalbakken i Groruddalen. Han har fulgt utviklingen på Oslos østkant i flere tiår. Til uka kommer boka «Østkantfolk. Min by – mitt ansvar».

Boka har han skrevet sammen med tidligere Aftenposten-journalist Einar Haakaas. I boka kommer han med harde påstander om samfunnets svik mot Groruddalen.

Bøhler mener ansvaret ligger hos mange. Både hans egne partifeller og andre politikere, politi og fraværende foreldre med innvandrerbakgrunn.

Dømt barneraner

På Romsås hilser Bøhler varmt på Nahom Daniel (22). De møttes da Nahom var tiltalt for barneran i 2014. Han skjønner hva Bøhler mener når han snakker om svik.

– Jeg tror også at vi har blitt svikta, ganske grovt. Vi har jo eldre kyniske kriminelle som rekrutterer barn til sin fordel. Det kunne vi stoppet for lenge siden, sier Nahom.

Nahom Daniel sier at miljøet er røffere nå enn da han var en del av et barneraner-miljø. Foto: Aage Aune / TV 2

Etter rettssak og en betinget dom på 120 dagers fengsel, tok Nahom tak i livet sitt og kom seg ut av gjengmiljøet ved hjelp av særskilt oppfølging. Han var den eneste av de 19 tiltalte som tok imot dette tilbudet. Og den eneste som hadde moren ved sin side under hele rettssaken. Nahom tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og han er i dag miljøarbeider på en skole i Groruddalen.

– Er det håp?

– Det tror jeg. Jeg tror selvfølgelig at det er håp, men vi trenger flere som snakker om disse tingene, sier Nahom. Han er glad for at Bøhler setter ord på problemene i Groruddalen. Miljøet har hardnet til siden den perioden han var barneraner.

Etnisk norske flytter ut

Bøhler kommer i snakk med et par karer i rullestol utenfor en blokk på Haugenstua. De forteller at mange eldre føler seg utrygge. For et par uker siden var det nok en knivstikking i nærmiljøet. Ap-politikeren frykter at enda flere flytter ut hvis ikke bekymringene til etniske nordmenn blir hørt.

Hvis Groruddalen hadde vært en by, hadde den vært en av landets største. Foto: Aage Aune / TV 2

Hvis Groruddalen hadde vært en by, hadde den vært landets fjerde største med sine 140 000 innbyggere. Bøhler har i mange år bodd i områder hvor flertallet av naboene har innvandrerbakgrunn. Han trives med det.

Problemene med gjenger har vart i mange år. Fortsatt terroriserer kriminelle grupper lokalbefolkningen med trusler, grov vold, utpressing, tortur og kidnapping. Dagens gjengmiljøer rekrutterer bevisst yngre barn til å frakte narkotika og våpen. Fordi disse barna er under kriminell lavalder og derfor slipper straff.

– I dag har vi ulike gjenger som kjemper for sine territorier i så å si alle bydeler, og faren for større gjengkrig er overhengende. Det går knapt en uke uten at vi opplever sammenstøt og skyteepisoder mellom dem, skriver Bøhler i boka.

Han har sett mer enn nok av barn og unge som har blitt ødelagt av volden, og til og med drept.

– Jeg vil ikke se dette mer, sier Bøhler.

– Snakker ikke du ned østkantfolk og Groruddalen?

– Nei, jeg snakker oss opp. Fordi jeg vil vise at vi er villige til å ta tak i problemene, svarer han.

– Politiet har også et ansvar

Han mener at også politiet har sviktet i kampen mot gjengene. Saker blir liggende i årevis før de kommer for retten. Et eksempel er saken mot lederen for gjengen Young Bloods på Holmlia. Det gikk åtte år før et planlagt og velorganisert drapsforsøk på Furuset havnet i retten. Da hadde lederen og gjengens hans vært kartlagt hos politiet i 13 år uten at de greide å stoppe utviklingen.

I alt 34 sentrale gjengmedlemmer hadde fått til sammen 159 påtaleunnlatelser. Det betyr at kriminalitet er begått, men at sakene likevel ble henlagt.

Oslo-politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene i boka til Bøhler.

SER MOT FREMTIDEN: Jan Bøhler har gitt beskjed om at han ikke tar renominasjon til Stortinget for Oslo Arbeiderparti, men om noen uker skal han ta en avgjørelse om videre politisk karriere. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Videre politisk karriere?

I august opplyste Jan Bøhler at han ikke ønsket renominasjon til Stortinget. Det skjedde etter anonym kritikk mot ham. Etter dette har han fått flere tusen personlige reaksjoner på SMS, Facebook og e-post, med støtte og oppfordring til å fortsette med politikk.

– Nå skal jeg først lansere boka, og så om noen uker skal jeg bestemme meg for hva jeg skal gjøre videre, sier Bøhler.

Han utelukker ikke et politisk comeback i rikspolitikken i en eller annen form.