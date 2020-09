Smitten i Oslo øker - dette bekymrer helsebyråden spesielt

Til tross for at Oslo kommune har innført tiltak, går ikke antallet nye koronasmittede ned. – For tidlig å se effekt, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Det siste døgnet har ytterligere 59 personer blitt bekreftet smittet med covid-19 i hovedstaden.

Det er det nest høyeste smittetilfeller som er registrert på en enkelt dag i løpet av de siste to ukene.

Mandag innførte Oslo kommune nye tiltak i håp om å slå ned smitten, men foreløpig ser det ikke ut til at det har fått effekt.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier kommunen følger situasjonen nøye.

– Det er for tidlig å se effekt av de tiltakene som nylig er iverksatt i Oslo. Vi har sett en utvikling med en relativt svak, men tydelig økning i smittetall, skriver Steen i en epost til TV 2.

TILTAK: En kvinne tar tbane i Oslo med munnbind og hansker. Kommunen råder på det sterkeste befolkningen til å bruke munnbind på kollektivtransporten i byen til alle døgnets tider. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kan ta mange dager

Mandag ble det blant annet innført et forbud mot å samle mer enn ti personer i private hjem, serveringssteder anbefales å registrere gjester og kommunen kom med en sterk anbefaling om å bruke munnbind på byens busser, trikker, tog og baner til alle døgnets tider, ikke bare i rushtidene.

Det kan ta mange dager før tiltakene vil ha effekt, ifølge Steen.

– Det er generelt fryktelig vanskelig å vite hva som virker og ikke virker av tiltak, men vi må regne 10-14 dager før vi kan forsøke å trekke konklusjoner, skriver han.

Onsdag sa Steen til TV 2 at de vurderer å innføre «svært inngripende» tiltak dersom antallet nye smittede fortsetter å øke kraftig.

Ytterligere tiltak får støtte fra helsedirektør Bjørn Guldvog. Han sa til NTB torsdag at de mener det kan være grunn til å forsterke tiltakspakken ytterligere.

BEKYMRET: Byrådsleder Raymond Johansen (t.v.) og helsebyråd Robert Steen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Unge følger rådene dårligst

Smitteøkningen i hovedstaden er, som i resten av landet, størst blant unge i aldersgruppen 20 til 29 år. Det bekymrer helsebyråden.

– Det bekymrer meg at spesielt unge er de som smittes mest og dermed antagelig følger rådene dårligst. Nå må vi sammen være solidariske for å beskytte sårbare gamle og syke, skriver Steen til TV 2.

– Samtidig er det slik at vi foreløpig har få syke på sykehus og ingen på sykehjem. Sånn sett har vi kontroll ennå, fortsetter han.

Tiltakene som Oslo kunngjorde mandag, ble gjort etter dialog med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Steen sier at de fortsatt har tett dialog med helsemyndighetene om situasjonen.

I løpet av høstferieuka vil byrådet vurdere å begrense det maksimale antallet på innendørsarrangementer til 50 personer, og innføre påbud om munnbind i kollektivtransporten og gjesteregistrering i serveringsbransjen.



Hvem, ikke bare antall

Han sier at i tillegg til selve smittetallene, har det noe å si hvem som blir smittet.

– Da tenker jeg spesielt på sårbare grupper og helsepersonell som er i berøring med sårbare grupper. Hvor de smittes har også betydning for tiltak, sier Steen.

Fortsatt er det bare én bydel i hovedstaden som er under rødt nivå. Vestre Aker ligger så vidt under grensen, med 19,9 smittede per 100.000 personer. Grensen for rødt nivå er 20.

Smitteøkningen ligger betydelig høyere i deler av hovedstaden. Høyest andel smittede er det i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner.

– Ikke ta ferie fra smittevernet

Flere fylker har neste uke høstferie, blant annet Oslo og Viken, og selv om man er på høstferie et annet sted enn der man bor, kan man teste seg, oppfordrer både Steen og byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Johansen sier at befolkningen må ta med koronavettet inn i høstferien.

— Når mange nå tar høstferie er det avgjørende at folk ikke også tar ferie fra smittevernet. Jeg vil sterkt oppfordre Oslofolk til å fortsatt følge de strenge føringene som gjelder her i byen, uavhengig av om de er i byen eller reiser bort til uka: ikke samle seg mer enn ti, bruke munnbind ved trengsel, holde avstand og være nøye med håndhygienen, sier byrådslederen.

Steen presiserer at smittevernet er like viktig om du er i byen eller på fjellet.

– Jeg vil også oppfordre folk til å tenke på smittevern, også i høstferien, om du er i byen eller drar til fjells. Har du symptomer, anbefaler jeg at du tester deg. Du kan bestille testtime på nettsiden til kommunen, uttaler han.